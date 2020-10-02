Тихановской передали поздравление от Гуайдо

Во время встречи экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской с белорусами вечером 1 октября в Вильнюсе депутат сейма Литвы Эмануэлис Зингерис передал ей поздравление от лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, признанного более чем 50 странами главой этого государства. Трансляцию встречи вел youtube-канал «Страна для жизни».





«Начинали вместе в 90-х годах [с Беларусью] и все время ждем вас. Ждем вас, госпожа президент, мы вас по-другому не называем. Фактически ваша присяга произошла после выборов, когда сотни тысяч людей были с вами вместе, — заявил парламентарий. — Мы вас принимаем как руководителя. И вот тут мой старый знакомый из Венесуэлы, президент Венесуэлы, который тоже борется за свободу, пересылает вам потрясающее поздравление от венесуэльского народа. Для нас господин Гуайдо является президентом, у него господин Мадуро представляет старый коммунистический режим, поддерживаемый Кубой, к сожалению. И весь ЕС на стороне Венесуэлы и господина Гуайдо, он вам передает гигантский привет».

Зингерис передал Тихановской текст поздравления, переведенный на английский язык.

«Мы ждем вашей речи в литовском парламенте, — сказал он, обращаясь к Тихановской. — Вильнюс с вами. Все 500 лет в Великом княжестве Литовском наш общий знак — «Погоня», и мы не будем его делить. Это наша общая свобода».

Бывший дважды мэром Вильнюса журналист и предприниматель Артурас Зуокас на встрече сообщил, что городской совет литовской столицы на следующей неделе намерен обсудить вопрос о выделении Тихановской для работы помещения в центре города, «где могло бы быть первое посольство демократической Беларуси».

Тихановская заявила, что единственной возможностью для ее возвращения в Беларусь является победа демократической общественности. «У нас просто нет права не победить в этой борьбе, слишком много жертв уже, слишком много тех, кто сидит [в местах заключения]. И мы просто обязаны их освободить», — подчеркнула она.

Экс-кандидат отметила, что в основе ее стратегии — давление на белорусские власти изнутри страны и снаружи для перехода к стадии переговоров. «У нас в этом году такое объединение людей внутри страны произошло, что я никогда не могла подумать, что такое может быть. Мы гордимся тем, что мы белорусы, в кои-то веки, радостно от этого на душе. Хотя это все перемешивается с болью, потому что очень тяжело видеть, как власть реагирует на наши протесты, на демонстрации», — сказала Тихановская.

17 сентября на женском форуме «За Беларусь» Александр Лукашенко, не называя имени Тихановской, заявил, что «соседние страны отказываются признавать результаты выборов и по венесуэльскому сценарию нашли белорусскую Гуайдиху или Гуайдо и объявили ее президентом».

Политический и экономический кризис в Венесуэле длится с января 2019 года, когда в стране возникли два центра власти. Председатель местного парламента на фоне массовых акций протеста после инаугурации на второй срок президента Николаса Мадуро провозгласил себя исполняющим обязанности президента. В начале 2020 года Гуайдо был снят с поста спикера Национальной ассамблеи, это решение депутатов им не признается.

Политический кризис в Беларуси начался после состоявшихся 9 августа президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко с 80,1% голосов (23 сентября он провел инаугурацию, сопровождавшуюся обстановкой секретности), а Тихановская, по официальным данным, набрала 10%. Акции протеста, поначалу жестоко подавляемые силовиками, продолжаются в стране 54-й день. О непризнании Лукашенко легитимным президентом заявили ЕС, США, Великобритания, Канада и другие государства. Сама Тихановская, вывезенная на следующий день после выборов в Литву, считает себя «национальным лидером» Беларуси.