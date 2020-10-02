ЕС ввел санкции в отношении режима Лукашенко

Европейский союз на внеочередном саммите в Брюсселе ввел санкции в отношении белорусских властей.





«Завтра мы введем санкции, — сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель ночью 2 октября. — И вы знаете, что на столе список из примерно 40 имен. И мы повторяем, что белорусский народ имеет право определять свое будущее. Мы также намерены продолжать усилия, направленные на поддержку таких важных ценностей, как свобода печати, свобода слова и гражданское общество».

Ранее санкции не удавалось согласовать из-за позиции Кипра, который требовал одновременного введения санкций против Турции в связи с буровыми работами в восточном Средиземноморье. Киприотов поддержала Греция. Лидеры стран ЕС договорились продолжить диалог с Турцией и проанализировать промежуточные результаты в декабре, заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам многочасовых переговоров.

«Добрый вечер или доброй ночи. Сегодня у нас было долгое совещание на тему Беларуси, Турции, Кипра и Греции. И я могу подытожить, что все прошло очень успешно. Мы можем сегодня сказать, что санкции против акторов в Беларуси вступят в силу. То есть Европейский союз действует против тех, кто противопоставляет себя демократическому движению. Я считаю это очень важным сигналом», — сказала Меркель.

По ее словам, дискуссия была обстоятельной и иногда трудной. «Однако мы сблизили свои позиции и можем засвидетельствовать результаты. Санкции против Беларуси — с одной стороны и согласование механизма действий в отношении Турции — с другой я считаю большим прогрессом», — отметила канцлер ФРГ.

«Рад, что на саммите ЕС после долгих переговоров удалось найти согласие по Турции и Беларуси… Против Беларуси вводятся санкции», — написал в «Твиттере» канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Мы продвинулись по Беларуси, — отметил на брифинге президент Франции Эмманюэль Макрон. — После чрезвычайного саммита ЕС в августе мы наконец смогли принять санкции в отношении лиц, ответственных за фальсификацию выборов и репрессии».

По словам Макрона, это необходимая мера, призванная оказать давление на белорусские власти; одновременно продолжатся призывы к ним «согласиться на посредничество ОБСЕ, признать гражданское общество и оппозицию в целом и позволить мирный транзит».

Французский лидер подтвердил, что в санкционный список не входит Александр Лукашенко, чтобы у него «не было повода отказаться от дискуссии», однако, если позиция Лукашенко будет ужесточаться, санкции могут быть введены и против него.

«Я очень жду, что сегодня мы придем к принципиальному решению относительно введения санкций в отношении Беларуси, — сказал перед началом саммита президент Литвы Гитанас Науседа. — Мы видим продолжающееся нарушение прав человека, людей задерживают, людей пытают. Режим Александра Лукашенко не готов взаимодействовать и найти пути для начала диалога с гражданским обществом. В связи с этим я считаю, что ЕС должен сделать гораздо больше, чем уже сделал».

Ранее санкции в отношении примерно 130 белорусских должностных лиц, включая Лукашенко, ввели Латвия, Литва и Эстония.