Эксперты НКА изучили, где белорусы покупают загородные дома. Рассказываем самое интересное

Источник материала: Tut.by

Минчане готовы покупать дачи за более чем 100 километров от столицы, а жители областных центров — не далее чем за 60 километров от своего города. К такому выводу пришли специалисты Национального кадастрового агентства госкомитета по имуществу Беларуси на основании анализа сделок за 2015−2020 годы. Как меняются предпочтения людей, где и сколько стоит загородное жилье и как далеко горожане готовы ехать на выходные — в материале.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Почему люди уезжают за город?

В Национальном кадастровом агентстве (НКА) говорят, что тенденции последних лет показывают, что загородная недвижимость пользуется все большим спросом среди белорусов.

— Многие городские жители рассматривают приобретение недвижимости как надежный способ инвестиций и хранения сбережений, кто-то приобретает загородные дома с целью переезда в ближайший пригород, кто-то рассматривает покупку дачи с целью огородничества либо комфортного отдыха на природе. При этом тенденции рынка показывают, что непосредственная близость городов при выборе загородного дома отходит на второй план, — рассказывает ведущий оценщик недвижимости НКА Диана Спонякова.

По ее словам, это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, дома в непосредственной близости от города в большей степени рассматриваются для постоянного проживания, но свободных участков для их строительства с каждым годом становится все меньше. Это можно проследить на примере Минского района на графиках, отражающих тенденцию продажи земельных участков на аукционах.





Во-вторых, многие люди готовы уезжать дальше от города, ставя в приоритет природу и благоприятную экологию. Кроме этого, с удаленностью от города за одни и те же деньги можно купить более качественное жилье.

Как далеко готовы переезжать горожане?

НКА проанализировало сделки с жилыми усадебными домами, зарегистрированные в Реестре цен на земельные участки Государственного земельного кадастра, а также сведения о месте регистрации их покупателей. В анализ отобрали сделки по всей Беларуси с 2015 по 2020 год, в которых покупателями были жители городов, а купленные ими дома находились на селе или в садоводческих товариществах.

Таким образом, специалисты проанализировали более 43 тысяч сделок купли-продажи с объектами загородной недвижимости в более чем 10,5 тысячи сельских населенных пунктов. Потом для каждого сельского населенного пункта было определено, жители какого города наиболее часто покупают там дома. Покупательскую активность того или иного города (можно сказать, зону влияния) — можно посмотреть на вот этой интерактивной карте, которую сделал оценщик недвижимости НКА Максим Белоус:





Как видим, минчане готовы покупать загородную недвижимость далеко за пределами Минского района и даже Минской области. Они готовы ездить на дачи более чем за сто километров — даже под Барановичи, Бобруйск, Борисов, Солигорск, Слуцк и совсем не близкий Мозырь.

— Это можно объяснить и численностью населения Минска, и высокими на фоне остальных населенных пунктов Беларуси заработными платами. Некоторые выбирают ближайший пригород с точки зрения удобства транспортной доступности, при этом готовы покупать более дорогую загородную недвижимость. Некоторые делают выбор в пользу домов, расположенных в более экологически чистых районах, дальше от крупного города, тем более что с удаленностью от Минска цены на недвижимость становятся куда более привлекательными, — объясняет Диана Спонякова.

Как отличаются цены за квадратный метр загородной недвижимости в зависимости от удаления от Минска, можно посмотреть на еще одной интерактивной карте от Максима Белоуса:





Как видим, если в радиусе трех километров от столицы квадратный метр стоит 752 доллара, то в радиусе более ста километров — уже 62 доллара.

Жители же областных городов, как правило, покупают недвижимость в близлежащих районах и готовы уезжать от своего города не далее чем на 60 километров.

— Чем меньше город, тем меньше расстояние, которое готовы преодолевать жители ради загородного отдыха, и тем меньше количество скупаемой недвижимости. Кроме этого, чем меньше город, тем ниже цены на жилую недвижимость в его пригороде, а также с удаленностью от города цены начинают все больше снижаться в границах зоны его влияния, — говорит Диана Спонякова.

И какой вывод?

На основании написанного выше эксперт делает вывод, что при выборе локации загородного дома на чаше весов оказываются, с одной стороны, удобная транспортная доступность города и близость инфраструктуры при высокой стоимости, с другой — преодоление большего расстояния ради возможности отдыха в экологически благоприятном месте по более привлекательной цене.