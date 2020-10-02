В каких банках есть «длинные» депозиты в валюте с самой высокой ставкой - 2,3 процента годовых

Источник материала: Tut.by

За этот месяц ставки по валютным вкладам не выросли так, как по рублевым, однако вариантов прибавилось. FINANCE.TUT.BY изучил условия длинных вкладов в иностранной валюте и выбрал лучшие предложения на 1−3 года.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мы отобрали по 5 лучших вкладов в долларах и евро в каждой из четырех категорий: вклады на 1 год и на 2−3 года, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все предложения по данной ставке. Вклады в таблице отсортированы по доходности в долларах и алфавиту. Первоначальный взнос на вклад не должен превышать 1000 долларов и евро.

Данные актуальны по состоянию на 7.30, 2 сентября

Безотзывные вклады в валюте на год

В августе долларовые вклады на 1 год под максимальные 2,3% можно было открыть в шести банках. За прошедший месяц ставка не изменилась, а вот предложений стало в два раза больше.

В итоге лучшие ставки по депозитам в долларах составили 2−2,3% годовых, по депозитам в евро — 1,3% годовых. Минимум, который можно заработать, открыв вклад в этом сегменте, 0,35% годовых.

Вот 12 вариантов с самыми высокими ставками.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный на 13 месяцев 2,3% в USD (фиксированная); 13 месяцев; от 100 USD; нет; да БНБ-Банк,

Вклад в будущее 2−2,3% в USD (фиксированная); 14 месяцев; от 250 USD; нет; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 2,3% онлайн и 2,2% оффлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-решение и Формула успеха 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 25 USD/EUR; нет; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; нет; да Беларусбанк,

Классик 2,3% в USD (фиксированная); 13 и 18 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да БТА Банк,

Я надежен 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD; да, первый месяц; да Paritetbank,

Клевер 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 1000 USD/EUR; нет; да Технобанк,

Отличный 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 367 дней; от 100 USD/EUR; нет; да Франсабанк,

Верный расчёт плюс 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 385 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет Цептер Банк,

Цептер Smart Люкс 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 10 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; нет

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный на 13 месяцев 2,3% в USD (фиксированная); 13 месяцев; от 100 USD; нет; да БНБ-Банк,

Вклад в будущее 2−2,3% в USD (фиксированная); 14 месяцев; от 250 USD; нет; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 2,3% онлайн и 2,2% оффлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-решение и Формула успеха 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 25 USD/EUR; нет; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; нет; да Беларусбанк,

Классик 2,3% в USD (фиксированная); 13 и 18 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да БТА Банк,

Я надежен 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD; да, первый месяц; да Paritetbank,

Клевер 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 1000 USD/EUR; нет; да Технобанк,

Отличный 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 367 дней; от 100 USD/EUR; нет; да Франсабанк,

Верный расчёт плюс 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 385 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет Цептер Банк,

Цептер Smart Люкс 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 10 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; нет

Стоит отметить, что в большинстве случаев, пополнять такие «вкусные» депозиты нельзя. Допускают такую возможность в течение первого месяца в Банке БелВЭБ , Банке Дабрабыт , Беларусбанке и БТА Банке . Цептер Банк принимает дополнительные взносы в течение всего срока хранения вклада, но на сумму не менее 10 долларов или евро.

Отзывные вклады в валюте на год

Вклады с опцией отзыва имеют доходность в три раза ниже по сравнению с безотзывными. Лучшая ставка — 0,75% в долларах, и еще ниже — 0,1−0,5% годовых — в евро. Самые низкие ставки в этом сегменте — 0,1% годовых.

Вот какие есть варианты на данный момент.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да Банк БелВЭБ,

Универсальный с плавающей ставкой 0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 335 дней; да Беларусбанк,

Классик 0,75% в USD (фиксированная); 12 и 18 месяцев; от 25 USD; да, кроме последнего месяца; да Технобанк,

е-Успешный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 365 дней; от 100 USD/EUR; нет; да Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 385 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да Банк БелВЭБ,

Универсальный с плавающей ставкой 0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 335 дней; да Беларусбанк,

Классик 0,75% в USD (фиксированная); 12 и 18 месяцев; от 25 USD; да, кроме последнего месяца; да Технобанк,

е-Успешный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 365 дней; от 100 USD/EUR; нет; да Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 383 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Обратим внимание, что по всем вкладам, кроме вклада в Банке БелВЭБ , процентная ставка будет фиксированной.

А вот условия пополнения более мягкие. За исключением последнего месяца можно делать дополнительные взносы на вклады Банке БелВЭБ , Банка Решение и Белагропромбанка . А за исключением последних двух месяцев можно пополнять вклад БНБ-Банка .

Напомним, что валютные вклады сроком до 2 лет облагаются подоходным налогом в размере 13%. Таким образом, «чистая» доходность лучшего вклада на год под 2,3% составит порядка 2%.

Безотзывные вклады в валюте на 2−3 года

Ставки по депозитам на 2−3 года за месяц не изменились. Сегодня, как и месяц назад , открыть валютный вклад под 2,3% можно в 13 банках. Лучшие ставки по вкладам в евро — 1−1,3% годовых. Минимальные ставки в этом сегменте — 0,45% годовых.

Минимальная сумма для открытия вклада составит от 5 до 100 долларов или евро. Самый высокий порог входа в БТА Банке . Чтобы открыть вклад «Я реален», необходимо иметь не менее 1000 долларов или евро. Преимущество вклада — ежедневная капитализация процентов. Если сумма вашего вклада меньше, то под 2,3% в БТА Банке есть другой вклад с минимальной суммой 100 долларов и привычной ежемесячной капитализацией.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

На 36 месяцев, Европейский на 2 года лояльный 2,3% в USD (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 100 USD/EUR; да, по вкладу на 36 месяцев первые 12 месяцев; да БНБ-Банк,

Лучшее будущее 2−2,3% в USD и 1−1,25% в EUR (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 250 USD/EUR; да, кроме последних 13 месяцев; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 2,3% онлайн и 2,25% оффлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-решение и Формула успеха 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; нет; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2,3% в USD и 1,1% в EUR (фиксированная); 735 и 1110 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 365 и 740 дней соответственно; да Беларусбанк,

Классик 2,3% в USD (фиксированная); 30 и 36 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да БТА Банк,

Я реален 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 1000 USD; да, в течение первого месяца; да, ежедневная МТБанк,

Актуальный 2,3% в USD (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD; нет; да Paritetbank,

Капитал 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да Технобанк,

Интернет-депозит e-Фурор 2,3% в USD (фиксированная); 735 дней; от 100 USD; нет; да Франсабанк,

Верный расчёт 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 100 USD; нет; нет Цептер Банк,

Цептер Соната 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 750 дней; от 50 USD/EUR; да; нет

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

На 36 месяцев, Европейский на 2 года лояльный 2,3% в USD (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 100 USD/EUR; да, по вкладу на 36 месяцев первые 12 месяцев; да БНБ-Банк,

Лучшее будущее 2−2,3% в USD и 1−1,25% в EUR (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 250 USD/EUR; да, кроме последних 13 месяцев; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 2,3% онлайн и 2,25% оффлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-решение и Формула успеха 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; нет; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2,3% в USD и 1,1% в EUR (фиксированная); 735 и 1110 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 365 и 740 дней соответственно; да Беларусбанк,

Классик 2,3% в USD (фиксированная); 30 и 36 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да БТА Банк,

Я реален 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 1000 USD; да, в течение первого месяца; да, ежедневная МТБанк,

Актуальный 2,3% в USD (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD; нет; да Paritetbank,

Капитал 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да Технобанк,

Интернет-депозит e-Фурор 2,3% в USD (фиксированная); 735 дней; от 100 USD; нет; да Франсабанк,

Верный расчёт 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 100 USD; нет; нет Цептер Банк,

Цептер Соната 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 750 дней; от 50 USD/EUR; да; нет

Отзывные вклады в валюте на 2−3 года

В этом сегменте сегодняшний максимум — 0,75% годовых, минимум — 0,1%.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Отзывный на 24 месяца 0,75% в USD (фиксированная); 24 месяца; без ограничений; нет; да Альфа-Банк,

Альфа-Вклад в иностранной валюте 0,75% в USD (фиксированная); 36 месяцев; от 100 USD; да, первые 24 месяца; да Банк БелВЭБ,

Универсальный с плавающей ставкой 0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 24 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да БТА Банк,

БТА Копилка 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 10 USD/EUR; да, первые 23 месяца; да Технобанк,

Новая вершина 0,75% в USD (фиксированная); 1095 дней; от 100 USD; нет; да Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 735 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Отзывный на 24 месяца 0,75% в USD (фиксированная); 24 месяца; без ограничений; нет; да Альфа-Банк,

Альфа-Вклад в иностранной валюте 0,75% в USD (фиксированная); 36 месяцев; от 100 USD; да, первые 24 месяца; да Банк БелВЭБ,

Универсальный с плавающей ставкой 0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 24 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да БТА Банк,

БТА Копилка 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 10 USD/EUR; да, первые 23 месяца; да Технобанк,

Новая вершина 0,75% в USD (фиксированная); 1095 дней; от 100 USD; нет; да Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 735 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет