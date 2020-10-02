В каких банках есть «длинные» депозиты в валюте с самой высокой ставкой - 2,3 процента годовых

За этот месяц ставки по валютным вкладам не выросли так, как по рублевым, однако вариантов прибавилось. FINANCE.TUT.BY изучил условия длинных вкладов в иностранной валюте и выбрал лучшие предложения на 1−3 года.
Мы отобрали по 5 лучших вкладов в долларах и евро в каждой из четырех категорий: вклады на 1 год и на 2−3 года, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все предложения по данной ставке. Вклады в таблице отсортированы по доходности в долларах и алфавиту. Первоначальный взнос на вклад не должен превышать 1000 долларов и евро.
Данные актуальны по состоянию на 7.30, 2 сентября
Безотзывные вклады в валюте на год
В августе долларовые вклады на 1 год под максимальные 2,3% можно было открыть в шести банках. За прошедший месяц ставка не изменилась, а вот предложений стало в два раза больше.
В итоге лучшие ставки по депозитам в долларах составили 2−2,3% годовых, по депозитам в евро — 1,3% годовых. Минимум, который можно заработать, открыв вклад в этом сегменте, 0,35% годовых.
2,3% в USD (фиксированная); 13 месяцев; от 100 USD; нет; да
БНБ-Банк,
Вклад в будущее
2−2,3% в USD (фиксированная); 14 месяцев; от 250 USD; нет; да
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да
Банк Дабрабыт,
Шчодры
2,3% онлайн и 2,2% оффлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да
Банк Решение,
Online-решение и Формула успеха
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 25 USD/EUR; нет; да
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; нет; да
Беларусбанк,
Классик
2,3% в USD (фиксированная); 13 и 18 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да
БТА Банк,
Я надежен
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD; да, первый месяц; да
Paritetbank,
Клевер
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 1000 USD/EUR; нет; да
Технобанк,
Отличный
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 367 дней; от 100 USD/EUR; нет; да
Франсабанк,
Верный расчёт плюс
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 385 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет
Цептер Банк,
Цептер Smart Люкс
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 10 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; нет
Стоит отметить, что в большинстве случаев, пополнять такие «вкусные» депозиты нельзя. Допускают такую возможность в течение первого месяца в Банке БелВЭБ, Банке Дабрабыт, Беларусбанке и БТА Банке. Цептер Банк принимает дополнительные взносы в течение всего срока хранения вклада, но на сумму не менее 10 долларов или евро.
Отзывные вклады в валюте на год
Вклады с опцией отзыва имеют доходность в три раза ниже по сравнению с безотзывными. Лучшая ставка — 0,75% в долларах, и еще ниже — 0,1−0,5% годовых — в евро. Самые низкие ставки в этом сегменте — 0,1% годовых.
Напомним, что валютные вклады сроком до 2 лет облагаются подоходным налогом в размере 13%. Таким образом, «чистая» доходность лучшего вклада на год под 2,3% составит порядка 2%.
Безотзывные вклады в валюте на 2−3 года
Ставки по депозитам на 2−3 года за месяц не изменились. Сегодня, как и месяц назад, открыть валютный вклад под 2,3% можно в 13 банках. Лучшие ставки по вкладам в евро — 1−1,3% годовых. Минимальные ставки в этом сегменте — 0,45% годовых.
Минимальная сумма для открытия вклада составит от 5 до 100 долларов или евро. Самый высокий порог входа в БТА Банке. Чтобы открыть вклад «Я реален», необходимо иметь не менее 1000 долларов или евро. Преимущество вклада — ежедневная капитализация процентов. Если сумма вашего вклада меньше, то под 2,3% в БТА Банке есть другой вклад с минимальной суммой 100 долларов и привычной ежемесячной капитализацией.