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В каких банках есть «длинные» депозиты в валюте с самой высокой ставкой - 2,3 процента годовых

02.10.2020 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За этот месяц ставки по валютным вкладам не выросли так, как по рублевым, однако вариантов прибавилось. FINANCE.TUT.BY изучил условия длинных вкладов в иностранной валюте и выбрал лучшие предложения на 1−3 года.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мы отобрали по 5 лучших вкладов в долларах и евро в каждой из четырех категорий: вклады на 1 год и на 2−3 года, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все предложения по данной ставке. Вклады в таблице отсортированы по доходности в долларах и алфавиту. Первоначальный взнос на вклад не должен превышать 1000 долларов и евро.

Данные актуальны по состоянию на 7.30, 2 сентября

Безотзывные вклады в валюте на год

В августе долларовые вклады на 1 год под максимальные 2,3% можно было открыть в шести банках. За прошедший месяц ставка не изменилась, а вот предложений стало в два раза больше.

В итоге лучшие ставки по депозитам в долларах составили 2−2,3% годовых, по депозитам в евро — 1,3% годовых. Минимум, который можно заработать, открыв вклад в этом сегменте, 0,35% годовых.

Вот 12 вариантов с самыми высокими ставками.

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

РРБ-Банк,
Безотзывный на 13 месяцев

 2,3% в USD (фиксированная); 13 месяцев; от 100 USD; нет; да

БНБ-Банк,
Вклад в будущее

 2−2,3% в USD (фиксированная); 14 месяцев; от 250 USD; нет; да

Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да

Банк Дабрабыт,
Шчодры

2,3% онлайн и 2,2% оффлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да

Банк Решение,
Online-решение и Формула успеха

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 25 USD/EUR; нет; да

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; нет; да

Беларусбанк,
Классик

2,3% в USD (фиксированная); 13 и 18 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да

БТА Банк,
Я надежен

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD; да, первый месяц; да

Paritetbank,
Клевер

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 1000 USD/EUR; нет; да

Технобанк,
Отличный

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 367 дней; от 100 USD/EUR; нет; да

Франсабанк,
Верный расчёт плюс

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 385 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Цептер Банк,
Цептер Smart Люкс

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 10 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; нет

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

РРБ-Банк,
Безотзывный на 13 месяцев

 2,3% в USD (фиксированная); 13 месяцев; от 100 USD; нет; да

БНБ-Банк,
Вклад в будущее

 2−2,3% в USD (фиксированная); 14 месяцев; от 250 USD; нет; да

Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да

Банк Дабрабыт,
Шчодры

2,3% онлайн и 2,2% оффлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да

Банк Решение,
Online-решение и Формула успеха

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 25 USD/EUR; нет; да

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; нет; да

Беларусбанк,
Классик

2,3% в USD (фиксированная); 13 и 18 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да

БТА Банк,
Я надежен

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD; да, первый месяц; да

Paritetbank,
Клевер

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 1000 USD/EUR; нет; да

Технобанк,
Отличный

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 367 дней; от 100 USD/EUR; нет; да

Франсабанк,
Верный расчёт плюс

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 385 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Цептер Банк,
Цептер Smart Люкс

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 10 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; нет

Стоит отметить, что в большинстве случаев, пополнять такие «вкусные» депозиты нельзя. Допускают такую возможность в течение первого месяца в Банке БелВЭБ, Банке Дабрабыт, Беларусбанке и БТА Банке. Цептер Банк принимает дополнительные взносы в течение всего срока хранения вклада, но на сумму не менее 10 долларов или евро.

Отзывные вклады в валюте на год

Вклады с опцией отзыва имеют доходность в три раза ниже по сравнению с безотзывными. Лучшая ставка — 0,75% в долларах, и еще ниже — 0,1−0,5% годовых — в евро. Самые низкие ставки в этом сегменте — 0,1% годовых.

Вот какие есть варианты на данный момент.

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
Верное решение

 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да

Банк БелВЭБ,
Универсальный с плавающей ставкой

0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Банк Решение,
Online-стратегия

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 335 дней; да

Беларусбанк,
Классик

0,75% в USD (фиксированная); 12 и 18 месяцев; от 25 USD; да, кроме последнего месяца; да

Технобанк,
е-Успешный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 365 дней; от 100 USD/EUR; нет; да

Франсабанк,
Результативный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 385 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
Верное решение

 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да

Банк БелВЭБ,
Универсальный с плавающей ставкой

0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Банк Решение,
Online-стратегия

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 335 дней; да

Беларусбанк,
Классик

0,75% в USD (фиксированная); 12 и 18 месяцев; от 25 USD; да, кроме последнего месяца; да

Технобанк,
е-Успешный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 365 дней; от 100 USD/EUR; нет; да

Франсабанк,
Результативный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 383 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Обратим внимание, что по всем вкладам, кроме вклада в Банке БелВЭБ, процентная ставка будет фиксированной.

А вот условия пополнения более мягкие. За исключением последнего месяца можно делать дополнительные взносы на вклады Банке БелВЭБ, Банка Решение и Белагропромбанка. А за исключением последних двух месяцев можно пополнять вклад БНБ-Банка.

Напомним, что валютные вклады сроком до 2 лет облагаются подоходным налогом в размере 13%. Таким образом, «чистая» доходность лучшего вклада на год под 2,3% составит порядка 2%.

Безотзывные вклады в валюте на 2−3 года

Ставки по депозитам на 2−3 года за месяц не изменились. Сегодня, как и месяц назад, открыть валютный вклад под 2,3% можно в 13 банках. Лучшие ставки по вкладам в евро — 1−1,3% годовых. Минимальные ставки в этом сегменте — 0,45% годовых.

Минимальная сумма для открытия вклада составит от 5 до 100 долларов или евро. Самый высокий порог входа в БТА Банке. Чтобы открыть вклад «Я реален», необходимо иметь не менее 1000 долларов или евро. Преимущество вклада — ежедневная капитализация процентов. Если сумма вашего вклада меньше, то под 2,3% в БТА Банке есть другой вклад с минимальной суммой 100 долларов и привычной ежемесячной капитализацией.

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

РРБ-Банк,
На 36 месяцев, Европейский на 2 года лояльный

 2,3% в USD (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 100 USD/EUR; да, по вкладу на 36 месяцев первые 12 месяцев; да

БНБ-Банк,
Лучшее будущее

 2−2,3% в USD и 1−1,25% в EUR (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 250 USD/EUR; да, кроме последних 13 месяцев; да

Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да

Банк Дабрабыт,
Шчодры

2,3% онлайн и 2,25% оффлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да

Банк Решение,
Online-решение и Формула успеха

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; нет; да

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

2,3% в USD и 1,1% в EUR (фиксированная); 735 и 1110 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 365 и 740 дней соответственно; да

Беларусбанк,
Классик

2,3% в USD (фиксированная); 30 и 36 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да

БТА Банк,
Я реален

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 1000 USD; да, в течение первого месяца; да, ежедневная

МТБанк,
Актуальный

2,3% в USD (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD; нет; да

Paritetbank,
Капитал

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да

Технобанк,
Интернет-депозит e-Фурор

2,3% в USD (фиксированная); 735 дней; от 100 USD; нет; да

Франсабанк,
Верный расчёт

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 100 USD; нет; нет

Цептер Банк,
Цептер Соната

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 750 дней; от 50 USD/EUR; да; нет

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

РРБ-Банк,
На 36 месяцев, Европейский на 2 года лояльный

 2,3% в USD (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 100 USD/EUR; да, по вкладу на 36 месяцев первые 12 месяцев; да

БНБ-Банк,
Лучшее будущее

 2−2,3% в USD и 1−1,25% в EUR (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 250 USD/EUR; да, кроме последних 13 месяцев; да

Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да

Банк Дабрабыт,
Шчодры

2,3% онлайн и 2,25% оффлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да

Банк Решение,
Online-решение и Формула успеха

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; нет; да

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

2,3% в USD и 1,1% в EUR (фиксированная); 735 и 1110 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 365 и 740 дней соответственно; да

Беларусбанк,
Классик

2,3% в USD (фиксированная); 30 и 36 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да

БТА Банк,
Я реален

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 1000 USD; да, в течение первого месяца; да, ежедневная

МТБанк,
Актуальный

2,3% в USD (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD; нет; да

Paritetbank,
Капитал

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да

Технобанк,
Интернет-депозит e-Фурор

2,3% в USD (фиксированная); 735 дней; от 100 USD; нет; да

Франсабанк,
Верный расчёт

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 100 USD; нет; нет

Цептер Банк,
Цептер Соната

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 750 дней; от 50 USD/EUR; да; нет

Отзывные вклады в валюте на 2−3 года

В этом сегменте сегодняшний максимум — 0,75% годовых, минимум — 0,1%.

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

РРБ-Банк,
Отзывный на 24 месяца

 0,75% в USD (фиксированная); 24 месяца; без ограничений; нет; да

Альфа-Банк,
Альфа-Вклад в иностранной валюте

0,75% в USD (фиксированная); 36 месяцев; от 100 USD; да, первые 24 месяца; да

Банк БелВЭБ,
Универсальный с плавающей ставкой

0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 24 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Банк Решение,
Online-стратегия

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

БТА Банк,
БТА Копилка

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 10 USD/EUR; да, первые 23 месяца; да

Технобанк,
Новая вершина

0,75% в USD (фиксированная); 1095 дней; от 100 USD; нет; да

Франсабанк,
Результативный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 735 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

РРБ-Банк,
Отзывный на 24 месяца

 0,75% в USD (фиксированная); 24 месяца; без ограничений; нет; да

Альфа-Банк,
Альфа-Вклад в иностранной валюте

0,75% в USD (фиксированная); 36 месяцев; от 100 USD; да, первые 24 месяца; да

Банк БелВЭБ,
Универсальный с плавающей ставкой

0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 24 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Банк Решение,
Online-стратегия

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

БТА Банк,
БТА Копилка

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 10 USD/EUR; да, первые 23 месяца; да

Технобанк,
Новая вершина

0,75% в USD (фиксированная); 1095 дней; от 100 USD; нет; да

Франсабанк,
Результативный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 735 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

 
 
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FINANCE.TUT.BY изучил условия длинных вкладов в иностранной валюте и выбрал лучшие предложения.
 
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