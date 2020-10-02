ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госсекретарь США и представители руководства Ватикана говорили о Беларуси

02.10.2020 08:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Госсекретарь США Майк Помпео и представители руководства Ватикана обсудили ситуацию в Беларуси. Встреча прошла в Ватикане, который был представлен кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером (именно он в сентябре посещал Беларусь и встречался с министром иностранных дел Владимиром Макеем).





Однако подробности обсуждения неизвестны. Речь также шла о ситуации в КНР и на Ближнем Востоке.

Как известно, власти Беларуси создали препятствия в возвращении на родину архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Служба внешней разведки России недавно заявила, что якобы в нашей стране американцами готовится "резонансная провокация" , будет попытка использовать католическую церковь "в политических целях". Епископ Юрий Кособуцкий назвал это "чушью".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госсекретарь США Майк Помпео и представители руководства Ватикана обсудили ситуацию в Беларуси. Встреча прошла в Ватикане, который был представлен кардиналом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как не попасть на уловки киберпреступников: несколько простых правил от столичной милиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика