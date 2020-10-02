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ЕС ввел санкции против Беларуси

02.10.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По итогам первого дня саммита ЕС главы государств договорились ввести санкции против официальных лиц Беларуси. На пресс-конференции в ночь на пятницу в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что в санкционные списки ЕС будут добавлены порядка 40 имен. Среди них нет имени Александра Лукашенко.

ЕС ввел санкции против Беларуси
 
«Сегодня мы приняли формальное решение, а в пятницу оно будет оформлено в ходе письменной процедуры»,— объяснил господин Мишель. По его словам, это «ясный сигнал», который свидетельствует о поддержке Евросоюзом гражданского общества, свободы прессы и свободы слова в Беларуси. Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, он подтвердил, что имени Александра Лукашенко в утвержденном списке нет.

«Список потенциальных санкций в отношении Беларуси был выработан ранее,— пояснила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.— Евросовет принимает политическое решение с тем, чтобы эти санкции были приняты и вступили в силу». По ее словам, ограничительные меры будут приняты в отношении тех, кто несет ответственность за применение насилия, а также за фальсификации в ходе проведения выборов.

В ходе первого дня двухдневного саммита ЕС лидеры обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье и отношения с Турцией, диалог с КНР, обстановку в Беларуси, эскалацию в Нагорном Карабахе и отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального. «Мы осуждаем использование военного химического оружия», — заявил глава Евросовета Шарль Мишель, не став уточнять, где и кем таковое было использовано. В то же время он призвал «к прозрачному расследованию» и пообещал, что лидеры ЕС вернутся к этому вопросу уже на следующем саммите ЕС в середине октября.

Против Беларуси ранее ввели санкции страны Балтии, а также Великобритания и Канада. Общеевропейские санкции в отношении официальных лиц Беларуси были согласованы ранее, однако их вступление в силу до сих пор блокировал Кипр, требуя одновременно ввести санкции против Турции. Как стало ясно из пресс-конференции по итогам первого дня саммита, убедить партнеров по ЕС Никосии и Афинам не удалось. Те предпочли вновь дать Турции шанс проявить готовность к диалогу и отложили обсуждение этой проблемы до следующего саммита. По данным Reuters, США не присоединились к санкциям Великобритании и Канады из-за желания синхронизировать свои ограничительные меры с Евросоюзом, в то время как страны ЕС до сих пор никак не могли договориться по этому вопросу. Но все же договорились.
 
 
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По итогам первого дня саммита ЕС главы государств договорились ввести санкции против официальных лиц Беларуси. На пресс-конференции в ночь на пятницу в Брюсселе...
 
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