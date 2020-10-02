"Мы не согласны с теми явлениями, которые происходят в белорусском спорте и стране в отношении спортсменов, команд и представителей СМИ", — пишут футболисты. Они решили выразить "солидарность с коллегами, которые долгие годы в любом состоянии боролись до крови за честь Беларуси на соревнованиях, которые продвигали наш спорт в медийном поле вперёд, не давая безнадежно отстать от современных тенденций в области спорта".

Немало спортсменов возмутили задержание и 15-суточный арест известной баскетболистки Елены Левченко за участие в мирных протестах. Гандбольный клуб "Витязь-Леон" в знак протеста не вышел на матч и был отстранён от национального чемпионата.







