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ЕС ввел санкции против 40 граждан Беларуси. И объяснил, почему в список не вошел Лукашенко

02.10.2020 08:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Евросоюз с сегодняшнего дня вводит санкции в отношении официальных лиц, которых считает ответственными «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека», сообщает ТАСС. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе. В списке примерно 40 человек. 

«Мы решили реализовать санкции, которые согласовали в августе. Это означает, что завтра (в пятницу. — Прим. ТАСС) письменной процедурой будет реализован черный список из примерно 40 имен», — сказал он. И отметил, что Александр Лукашенко пока не входит в список.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что ЕС не ввел санкций против Лукашенко, поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных.

«ЕС не ввел личных санкций против Лукашенко, поскольку это подорвало бы требование Брюсселя к нему начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных, — подчеркнул он. — Это [санкции] дало бы Лукашенко законные основания отказаться от выполнения этих условий».

 
 
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Евросоюз с сегодняшнего дня вводит санкции в отношении официальных лиц, которых считает ответственными «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека»,...
 
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