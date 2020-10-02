ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)

02.10.2020 08:47 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Линейка смартфонов Samsung Galaxy Note всегда стояла особняком: дорогие, большие и со стилусом. Именно последний является отличительной чертой девайса и одновременно той фишкой, которая востребована далеко не всеми. Обладание «ноутом» как бы говорит окружающим (далее читать с иронией): «Посмотрите, у меня есть возможность купить его» или «Я знаю, зачем нужен стилус».

По традиции о дизайне

6,9-дюймовый Galaxy Note20 Ultra продолжает носить гордое, но чуть позабытое звание «планшетофона». Весит 208 г, крупный — 164,8 × 77,2 × 8,1 мм. Бытовой штангенциркуль не согласился с последним параметром, настойчиво показывая толщину корпуса примерно 8,5 мм (может, защитная пленка сыграла роль), с камерой — 11,2 мм.

Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)

Смартфон на обзоре — в цвете Mystic Black («локализованный» вариант — «черный») с красивой зеркальной задней панелью. Она действительно выглядит богато, но потребуется специальная тряпочка для удаления отпечатков (они неплохо заметны).

Загнутые края экрана и корпуса со стальным шасси идут на пользу — смартфон, в принципе, удобно лежит в руке, но людям с небольшой ладонью будет не так комфортно. Кнопки включения размещены на правом торце, стилус по традиции выдвигается снизу после легкого нажатия (и также задвигается внутрь). То есть никаких сюрпризов.

Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)

Но больше всего внимания притягивает «горбик» на задней панели — пьедестал с набором фотокамер и датчиков. Будем откровенны: он огромный. И чем дольше на него смотришь, тем бо́льшим он кажется. Да, в нем скрыто отличное железо, однако эстетики это не добавляет: выглядит он чужеродно, а в отражении зеркальной панели кажется еще крупнее.

Gorilla Glass Victus для защиты

Стеклянный «бутерброд» для защиты дисплея и задней панели на этот раз состоит из Gorilla Glass Victus, анонсированного прошедшим летом. Он пришел на смену Gorilla Glass 6, а Samsung, судя по всему, стал первым вендором, который использовал новый тип защитного материала. Если опустить маркетинговые увещевания, смартфон с Victus успешнее противостоит падениям и появлению царапин. Мы проверять не стали, хотя с корпусом якобы ничего не должно случиться, упади Galaxy Note20 Ultra с высоты в 2 метра. Спасибо, но нет: 3—4 тыс. рублей (с SD865+ — дороже) на дороге не валяются.

Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)

А вот модуль фотокамеры защищен Gorilla Glass 6.

Экран

В очередном «ноуте» установлен 6,9-дюймовый экран с матрицей Dynamic AMOLED 2X — верхняя и нижняя рамки минимальны, загнутый по краям дисплей добавляет «бесконечности». Сама технология Dynamic AMOLED не нова — она используется в том числе в Note10 и Galaxy Z Flip. Из заявленных преимуществ — сертификация HDR10+ и снижение влияния «утечек» синего цвета, в случае с Note20 Ultra — частота 120 Гц, которая активна в приложениях при выставленном в системе разрешении Full HD+ и ниже.

Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)

Еще один плюс — адаптивная частота экрана, которая варьируется и при необходимости может снижаться до минимума (10%) на статичной картинке — когда вы зачем-то смотрите на иконки рабочего стола, например, или просматриваете сайты, Telegram и Twitter. В теории это снижает нагрузку на аккумулятор (до 22%, как уверяет Samsung), но в некоторых случаях приводит к появлению мерцания, хотя в компании постарались свести данный эффект на нет.

Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)

В динамичных играх придется отказаться от QHD-разрешения и ограничиться Full HD+ (которое, к слову, выставлено по умолчанию). Причина — как раз в этих 120 Гц частоты обновления экрана. После них «стандартные» 60 Гц воспринимаются как атавизм: «плавность не та», вся магия исчезает. Как минимум на примере пары игр дела обстояли именно так.

Максимальный уровень яркости хорош — по крайней мере субъективно. Сюда стоит добавить сочность AMOLED, и картинка получается почти на 10 баллов из 10. Но по бокам дисплей «синит», искажение цвета наблюдается и при смещении угла обзора — это заметно при наличии на экране белого цвета, хотя не критично для пользователя.

В экран же встроен сканер отпечатков пальцев. Определиться не получилось: то ли он работает «как у всех», то ли иногда чуть более «задумчив» (однако он точно не «стремительный»). Компанию ему составляет сканер лица, который по своим характеристиками не отличается от решений в смартфонах других производителей.

Стилус S Pen

Из хорошего: S Pen стал быстрее, производитель уменьшил время задержки до 9 мс — это почти в два раза (для версии Ultra). С учетом мощного процессора и повышенного fps дисплея, а также поумневшего ИИ работать с ним стало приятнее (хотя и в прошлом Note было неплохо).

Доставать стилус, на корпусе которого сбоку есть кнопка-кликер, все так же прикольно: он легонько «щелкает» внутренностями смартфона. Вообще, с обратной связью в этом плане у Galaxy Note20 Ultra все отлично: вибрации при наборе текста, в некоторых меню — ощущения вполне можно назвать «секси».

Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)

Пару минут на привыкание (минимальная задержка при написании текста или рисовании все же есть, нужно наловчиться со степенью усилия) — и на экране появляются красиво выведенные буквы или рисунки. Потом они отправляются в приложение Samsung Notes, где можно продолжить работу с ними, а затем экспортировать в разные типы файлов.

Кроме того, приложение умеет распознавать уже написанный рукописный текст, а также переводить его в печатный почти на лету — мы пробовали на русском, английском и комбинированный вариант. Неидеально, но получается неплохо. Остается открытым вопрос, что быстрее: набрать текст на виртуальной клавиатуре или стилусом, чтобы потом отредактировать его? Со временем наверняка окажется сподручнее водить именно пером, особенно «в поле» — заметки можно делать без разблокировки смартфона, достаточно достать перо.

Стилус поможет при работе с документами, скетчами, но также он представляет собой «волшебную палочку», с помощью которой можно выполнять ряд взаимодействий с системой: это команды жестами, возможные благодаря Bluetooth, акселерометру и гироскопу. На практике эта функция будет востребована немногими, как нам кажется. Хотя при определенных условиях сделать скриншот или снимок с камеры, наверное, удобнее стилусом. Гипотетически.





Стереодинамики

Когда-то казалось, что все флагманские смартфоны будут оснащены сплошь стереодинамиками. Однако не сложилось (впрочем, некоторые вендоры как-то обходятся одним, обеспечивая отличное звучание). Тем не менее у Galaxy Note20 Ultra два динамика: один на нижнем торце, вторым выступает разговорный вверху.

Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)

Звук, «настроенный AKG», — чистый, четкий, громкий и без искажений, но какой-то совсем невыразительный, без низких частот — «бархата» и «сочности» не ждите. Или слушайте инструментальную музыку. Зато стерео. Лучший вариант — комплектные наушники.

Производительность и время автономной работы

Глобальная версия Galaxy Note20 Ultra (которая продается и в Беларуси) поступает с фирменным чипом Samsung — 7-нанометровым 8-ядерным Exynos 990, а не Snapdragon 865+. Последний, как следует из синтетических тестов, производительнее Exynos на 6—22%, а также лучше управляется с нагрузкой на графическую подсистему. В то же время почти наверняка рядовой пользователь не заметит разницы.

Объем оперативной памяти — 8 ГБ. Есть также модификации с 12 ГБ, но в этом случае речь пойдет о 5G-моделях Galaxy Note20 Ultra (актуально именно для версий Ultra, у «обычных» Galaxy Note20 5G-версии также имеют 8 ГБ оперативки). В нашем случае есть только поддержка LTE — не обидно, так как сети нового поколения в Беларуси в ближайшее время для обычного пользователя не заработают.

Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)
Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)

На длительной дистанции какие-то нюансы в работе проявились бы, однако за прошедшие пару дней все работало как часы: плавно, без «тормозов», иногда давал знать о себе нагрев (запись видео в 8K, требовательные игры). Как говорилось выше, именно в играх проявляются прелести 120 fps, после которых 60 — дерганое нечто.

Galaxy Note20 Ultra проработал весь день, к вечеру осталось около 20% заряда. За это время несколько раз запускались бенчмарки, обновлялась система и множество приложений, были игры, серфинг по интернету плюс немного баловства со стилусом. Хороший показатель с учетом характеристик смартфона, однако к ночи — «на зарядку становись!».

Камера

У Galaxy Note20 Ultra тройная основная камера: 108 Мп, f/1.8, 26 мм, матрица 1/1.33 дюйма, размер пикселя — 0,8 мкм, есть лазерный автофокус, фазодетектный автофокус, оптическая стабилизация — то есть все «плюшки». Также есть пара 12-мегапиксельных камер — сверхширокоугольная и «телевик» с пятикратным оптическим увеличением.

Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)

Из возможностей — запись стереозвука и видео в формате 8K при 24 fps, 4K при 30/60 fps, 1080p при 30/60/240 fps и замедленная 720p при 960 fps. При записи видео работают OIS и EIS.

Макросъемки в привычном понимании слова нет. Вместо этого режима необходимо использовать зум (в пределах оптического пятикратного), стараясь прицелиться на нужную точку и удерживать телефон неподвижно. В этом случае лучше включать максимальный размер фото — 108 Мп. При обычной съемке он не слишком удобен: на запись снимка уходит около секунды. Но в теории итоговый снимок, если его затем уменьшить (но не кропнуть) до «вменяемых» размеров, может оказаться более детализированным и привлекательным.

Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)

Кроп 100% с 108-мегапиксельного исходника:

Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)

Отдельное фото элемента:

Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)
Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)

При слабом освещении иногда сложно поймать фокус с активным зумом:

Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)

Помимо оптического пятикратного, есть и 50-кратный гибридный зум. Опять же найти ему применение сложно — так, на побаловаться.


Два фото с одной точки.

Первая пара — 108 Мп и кроп 100%:

Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)
Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)

Вторая — 12 Мп и кроп 100%:

Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)
Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)

Ночные фото:

Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)
Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)
Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)
Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)
Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)
Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)

Ночное фото в режиме «Ночь» и в обычном режиме соответственно:

Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)
Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)

Другие тестовые фото:

Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)
Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)
Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)
Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)
Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)
Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)
Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)
Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)
Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)
Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)
Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)

Стоит отметить, что большинство смартфонов (а топовые — все) отлично справляются со съемкой при хорошем освещении, и Galaxy Note20 Ultra не исключение. Нюансы начинают проявляться в не лучших условиях: где-то шумодав увлечется, в других случаях детализация режет глаза, цвета начинают походить на сказочные, а при увеличении появляется «акварель».

Что касается записи в 8K (30-секундный ролик «весит» под 300 мегабайт), все не так очевидно. По большому счету «кому оно нужно?», но для съемки любительского кино, которое потом нужно монтировать, приводить в порядок, запас понадобится. В остальных случаях можно просто наслаждаться очень детализированной картинкой (на экранах, поддерживающих Full HD и 4K). Для обычных юзеров будет достаточно 1080p и — при большом желании — 4K с 60 fps.

Замедленная съемка по качеству, конечно, отстает от остальных форматов: это всего лишь HD, да еще и «оптимизированное».

Итог

Galaxy Note20 Ultra — дорогой смартфон, и на это жалуются даже в странах, где зарплаты в разы больше. Чувствуется ли «премиальность», когда дотрагиваешься до этого мобильника Samsung? Да, он хорош собой, если бы не огромный фотомодуль. Хотя, может, именно он и является отличительной чертой дорогих смартфонов: мол, с такой «шайбой» — только лучшие.

Кроме того, это большой смартфон — скорее для работы, не для «вконтактика». В карман его особенно не поместишь, зато на столе будет лежать удобно.

У смартфона отличный экран (120 — все-таки хорошо), достойная производительность и автономность, адекватная для характеристик, хоть и не уже привычная «на два дня». Звук — стерео, но это основное его достоинство. Виброотклик интерфейса вызывает сплошь положительные ощущения. Конечно, главный элемент — стилус, который с годами становится лучше, но все еще востребован лишь частью аудитории, готовой переплатить за S Pen.

Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)

Альтернатива

В конкуренты Samsung Galaxy Note20 Ultra можно записать его же прошлую версию — Note10 в разных модификациях, ведь основное преимущество «ноутов» связано именно с наличием стилуса. Если же средства позволяют, можно подождать анонса новых iPhone — наверняка там будет «что-нибудь эдакое» по сходной цене (не сразу, конечно). Неожиданно в этом ценовом диапазоне оказываются и Xiaomi Mi 10 Ultra, геймерский ASUS ROG Phone 3 и Samsung Galaxy Fold 5G.

Смартфон Samsung Galaxy A71 SM-A715F/DSM 6GB/128GB (черный)
19 отзывов
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 730, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
810 р.
41 предложение
Смартфон Samsung Galaxy M31 SM-M315F/DSN 6GB/128GB (черный)
9 отзывов
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
660 р.
25 предложений
Смартфон Samsung Galaxy A51 SM-A515F/DS 4GB/64GB (черный)
52 отзыва
Android, экран 6.5" AMOLED (1080x2400), Exynos 9611, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
590 р.
35 предложений
Смартфоны Samsung в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Линейка смартфонов Samsung Galaxy Note всегда стояла особняком: дорогие, большие и со стилусом. Именно последний является отличительной чертой девайса и одновременно той...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как не попасть на уловки киберпреступников: несколько простых правил от столичной милиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика