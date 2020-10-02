Большой, дорогой и с громоздкой «шайбой». Обзор смартфона Galaxy Note20 Ultra (видео)

Источник материала: Onliner Линейка смартфонов Samsung Galaxy Note всегда стояла особняком: дорогие, большие и со стилусом. Именно последний является отличительной чертой девайса и одновременно той фишкой, которая востребована далеко не всеми. Обладание «ноутом» как бы говорит окружающим (далее читать с иронией): «Посмотрите, у меня есть возможность купить его» или «Я знаю, зачем нужен стилус».

По традиции о дизайне

6,9-дюймовый Galaxy Note20 Ultra продолжает носить гордое, но чуть позабытое звание «планшетофона». Весит 208 г, крупный — 164,8 × 77,2 × 8,1 мм. Бытовой штангенциркуль не согласился с последним параметром, настойчиво показывая толщину корпуса примерно 8,5 мм (может, защитная пленка сыграла роль), с камерой — 11,2 мм.





Смартфон на обзоре — в цвете Mystic Black («локализованный» вариант — «черный») с красивой зеркальной задней панелью. Она действительно выглядит богато, но потребуется специальная тряпочка для удаления отпечатков (они неплохо заметны).

Загнутые края экрана и корпуса со стальным шасси идут на пользу — смартфон, в принципе, удобно лежит в руке, но людям с небольшой ладонью будет не так комфортно. Кнопки включения размещены на правом торце, стилус по традиции выдвигается снизу после легкого нажатия (и также задвигается внутрь). То есть никаких сюрпризов.





Но больше всего внимания притягивает «горбик» на задней панели — пьедестал с набором фотокамер и датчиков. Будем откровенны: он огромный. И чем дольше на него смотришь, тем бо́льшим он кажется. Да, в нем скрыто отличное железо, однако эстетики это не добавляет: выглядит он чужеродно, а в отражении зеркальной панели кажется еще крупнее.

Gorilla Glass Victus для защиты

Стеклянный «бутерброд» для защиты дисплея и задней панели на этот раз состоит из Gorilla Glass Victus, анонсированного прошедшим летом. Он пришел на смену Gorilla Glass 6, а Samsung, судя по всему, стал первым вендором, который использовал новый тип защитного материала. Если опустить маркетинговые увещевания, смартфон с Victus успешнее противостоит падениям и появлению царапин. Мы проверять не стали, хотя с корпусом якобы ничего не должно случиться, упади Galaxy Note20 Ultra с высоты в 2 метра. Спасибо, но нет: 3—4 тыс. рублей (с SD865+ — дороже) на дороге не валяются.





А вот модуль фотокамеры защищен Gorilla Glass 6.

Экран

В очередном «ноуте» установлен 6,9-дюймовый экран с матрицей Dynamic AMOLED 2X — верхняя и нижняя рамки минимальны, загнутый по краям дисплей добавляет «бесконечности». Сама технология Dynamic AMOLED не нова — она используется в том числе в Note10 и Galaxy Z Flip. Из заявленных преимуществ — сертификация HDR10+ и снижение влияния «утечек» синего цвета, в случае с Note20 Ultra — частота 120 Гц, которая активна в приложениях при выставленном в системе разрешении Full HD+ и ниже.





Еще один плюс — адаптивная частота экрана, которая варьируется и при необходимости может снижаться до минимума (10%) на статичной картинке — когда вы зачем-то смотрите на иконки рабочего стола, например, или просматриваете сайты, Telegram и Twitter. В теории это снижает нагрузку на аккумулятор (до 22%, как уверяет Samsung), но в некоторых случаях приводит к появлению мерцания, хотя в компании постарались свести данный эффект на нет.





В динамичных играх придется отказаться от QHD-разрешения и ограничиться Full HD+ (которое, к слову, выставлено по умолчанию). Причина — как раз в этих 120 Гц частоты обновления экрана. После них «стандартные» 60 Гц воспринимаются как атавизм: «плавность не та», вся магия исчезает. Как минимум на примере пары игр дела обстояли именно так.

Максимальный уровень яркости хорош — по крайней мере субъективно. Сюда стоит добавить сочность AMOLED, и картинка получается почти на 10 баллов из 10. Но по бокам дисплей «синит», искажение цвета наблюдается и при смещении угла обзора — это заметно при наличии на экране белого цвета, хотя не критично для пользователя.

В экран же встроен сканер отпечатков пальцев. Определиться не получилось: то ли он работает «как у всех», то ли иногда чуть более «задумчив» (однако он точно не «стремительный»). Компанию ему составляет сканер лица, который по своим характеристиками не отличается от решений в смартфонах других производителей.

Стилус S Pen

Из хорошего: S Pen стал быстрее, производитель уменьшил время задержки до 9 мс — это почти в два раза (для версии Ultra). С учетом мощного процессора и повышенного fps дисплея, а также поумневшего ИИ работать с ним стало приятнее (хотя и в прошлом Note было неплохо).

Доставать стилус, на корпусе которого сбоку есть кнопка-кликер, все так же прикольно: он легонько «щелкает» внутренностями смартфона. Вообще, с обратной связью в этом плане у Galaxy Note20 Ultra все отлично: вибрации при наборе текста, в некоторых меню — ощущения вполне можно назвать «секси».





Пару минут на привыкание (минимальная задержка при написании текста или рисовании все же есть, нужно наловчиться со степенью усилия) — и на экране появляются красиво выведенные буквы или рисунки. Потом они отправляются в приложение Samsung Notes, где можно продолжить работу с ними, а затем экспортировать в разные типы файлов.

Кроме того, приложение умеет распознавать уже написанный рукописный текст, а также переводить его в печатный почти на лету — мы пробовали на русском, английском и комбинированный вариант. Неидеально, но получается неплохо. Остается открытым вопрос, что быстрее: набрать текст на виртуальной клавиатуре или стилусом, чтобы потом отредактировать его? Со временем наверняка окажется сподручнее водить именно пером, особенно «в поле» — заметки можно делать без разблокировки смартфона, достаточно достать перо.

Стилус поможет при работе с документами, скетчами, но также он представляет собой «волшебную палочку», с помощью которой можно выполнять ряд взаимодействий с системой: это команды жестами, возможные благодаря Bluetooth, акселерометру и гироскопу. На практике эта функция будет востребована немногими, как нам кажется. Хотя при определенных условиях сделать скриншот или снимок с камеры, наверное, удобнее стилусом. Гипотетически.











Стереодинамики

Когда-то казалось, что все флагманские смартфоны будут оснащены сплошь стереодинамиками. Однако не сложилось (впрочем, некоторые вендоры как-то обходятся одним, обеспечивая отличное звучание). Тем не менее у Galaxy Note20 Ultra два динамика: один на нижнем торце, вторым выступает разговорный вверху.





Звук, «настроенный AKG», — чистый, четкий, громкий и без искажений, но какой-то совсем невыразительный, без низких частот — «бархата» и «сочности» не ждите. Или слушайте инструментальную музыку. Зато стерео. Лучший вариант — комплектные наушники.

Производительность и время автономной работы

Глобальная версия Galaxy Note20 Ultra (которая продается и в Беларуси) поступает с фирменным чипом Samsung — 7-нанометровым 8-ядерным Exynos 990, а не Snapdragon 865+. Последний, как следует из синтетических тестов, производительнее Exynos на 6—22%, а также лучше управляется с нагрузкой на графическую подсистему. В то же время почти наверняка рядовой пользователь не заметит разницы.

Объем оперативной памяти — 8 ГБ. Есть также модификации с 12 ГБ, но в этом случае речь пойдет о 5G-моделях Galaxy Note20 Ultra (актуально именно для версий Ultra, у «обычных» Galaxy Note20 5G-версии также имеют 8 ГБ оперативки). В нашем случае есть только поддержка LTE — не обидно, так как сети нового поколения в Беларуси в ближайшее время для обычного пользователя не заработают.









На длительной дистанции какие-то нюансы в работе проявились бы, однако за прошедшие пару дней все работало как часы: плавно, без «тормозов», иногда давал знать о себе нагрев (запись видео в 8K, требовательные игры). Как говорилось выше, именно в играх проявляются прелести 120 fps, после которых 60 — дерганое нечто.

Galaxy Note20 Ultra проработал весь день, к вечеру осталось около 20% заряда. За это время несколько раз запускались бенчмарки, обновлялась система и множество приложений, были игры, серфинг по интернету плюс немного баловства со стилусом. Хороший показатель с учетом характеристик смартфона, однако к ночи — «на зарядку становись!».

Камера

У Galaxy Note20 Ultra тройная основная камера: 108 Мп, f/1.8, 26 мм, матрица 1/1.33 дюйма, размер пикселя — 0,8 мкм, есть лазерный автофокус, фазодетектный автофокус, оптическая стабилизация — то есть все «плюшки». Также есть пара 12-мегапиксельных камер — сверхширокоугольная и «телевик» с пятикратным оптическим увеличением.





Из возможностей — запись стереозвука и видео в формате 8K при 24 fps, 4K при 30/60 fps, 1080p при 30/60/240 fps и замедленная 720p при 960 fps. При записи видео работают OIS и EIS.

Макросъемки в привычном понимании слова нет. Вместо этого режима необходимо использовать зум (в пределах оптического пятикратного), стараясь прицелиться на нужную точку и удерживать телефон неподвижно. В этом случае лучше включать максимальный размер фото — 108 Мп. При обычной съемке он не слишком удобен: на запись снимка уходит около секунды. Но в теории итоговый снимок, если его затем уменьшить (но не кропнуть) до «вменяемых» размеров, может оказаться более детализированным и привлекательным.





Кроп 100% с 108-мегапиксельного исходника:





Отдельное фото элемента:









При слабом освещении иногда сложно поймать фокус с активным зумом:





Помимо оптического пятикратного, есть и 50-кратный гибридный зум. Опять же найти ему применение сложно — так, на побаловаться.





Два фото с одной точки.

Первая пара — 108 Мп и кроп 100%:









Вторая — 12 Мп и кроп 100%:









Ночные фото:

























Ночное фото в режиме «Ночь» и в обычном режиме соответственно:









Другие тестовые фото:













































Стоит отметить, что большинство смартфонов (а топовые — все) отлично справляются со съемкой при хорошем освещении, и Galaxy Note20 Ultra не исключение. Нюансы начинают проявляться в не лучших условиях: где-то шумодав увлечется, в других случаях детализация режет глаза, цвета начинают походить на сказочные, а при увеличении появляется «акварель».

Что касается записи в 8K (30-секундный ролик «весит» под 300 мегабайт), все не так очевидно. По большому счету «кому оно нужно?», но для съемки любительского кино, которое потом нужно монтировать, приводить в порядок, запас понадобится. В остальных случаях можно просто наслаждаться очень детализированной картинкой (на экранах, поддерживающих Full HD и 4K). Для обычных юзеров будет достаточно 1080p и — при большом желании — 4K с 60 fps.

Замедленная съемка по качеству, конечно, отстает от остальных форматов: это всего лишь HD, да еще и «оптимизированное».

Итог

Galaxy Note20 Ultra — дорогой смартфон, и на это жалуются даже в странах, где зарплаты в разы больше. Чувствуется ли «премиальность», когда дотрагиваешься до этого мобильника Samsung? Да, он хорош собой, если бы не огромный фотомодуль. Хотя, может, именно он и является отличительной чертой дорогих смартфонов: мол, с такой «шайбой» — только лучшие.

Кроме того, это большой смартфон — скорее для работы, не для «вконтактика». В карман его особенно не поместишь, зато на столе будет лежать удобно.

У смартфона отличный экран (120 — все-таки хорошо), достойная производительность и автономность, адекватная для характеристик, хоть и не уже привычная «на два дня». Звук — стерео, но это основное его достоинство. Виброотклик интерфейса вызывает сплошь положительные ощущения. Конечно, главный элемент — стилус, который с годами становится лучше, но все еще востребован лишь частью аудитории, готовой переплатить за S Pen.





Альтернатива

В конкуренты Samsung Galaxy Note20 Ultra можно записать его же прошлую версию — Note10 в разных модификациях, ведь основное преимущество «ноутов» связано именно с наличием стилуса. Если же средства позволяют, можно подождать анонса новых iPhone — наверняка там будет «что-нибудь эдакое» по сходной цене (не сразу, конечно). Неожиданно в этом ценовом диапазоне оказываются и Xiaomi Mi 10 Ultra , геймерский ASUS ROG Phone 3 и Samsung Galaxy Fold 5G .