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Аварийная обстановка без обстоятельств. Суд по делу о подаче звукового сигнала (видео)

02.10.2020 08:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Рубрика «Гудок» продолжает пополняться новыми историями, даже сейчас, когда пик протоколов, как кажется, остался позади. На днях состоялось заседание по жалобе на постановление ГАИ от экономиста Владимира Ковалкина, в качестве свидетеля должен был выступить пассажир — шоумен Денис Дудинский. Как выяснилось, мужчины двигались в центре пустого Минска и, проезжая мимо стоявшей патрульной машины, подали сигнал. Инспекторы решили, что это было создание аварийной обстановки.

Поездка по безлюдному городу

О предыстории мы знаем со слов водителя — Владимира Ковалкина. 10 августа он ехал по центру столицы на Chevrolet Aveo. Город был довольно пуст для 19:00 понедельника. Примерно в это время закрыли шесть станций метро и подземные пешеходные переходы на проспекте Независимости. Это было затишье перед бурей. Через несколько часов на площади Пушкина и у универсама «Рига» раздадутся выстрелы и взрывы. А пока Aveo поворачивает с проспекта на ул. Янки Купалы. Водитель пропускает пешеходов, идущих по переходу, и продолжает движение. В этот момент Владимир подает звуковой сигнал. Поворот был зафиксирован на видео. Судя по записи, рядом с Chevrolet не было других транспортных средств.

«В ролике можно заметить, что на встречной полосе ожидает смены сигнала светофора патрульный Ford, — рассказывает автомобилист. — После подачи сигнала он развернулся, включились проблесковые маячки, я остановился. Попросили проследовать на параллельную улочку поменьше. Там пригласили в свою машину и сообщили: я подал сигнал и тем самым нарушил ПДД. Я ответил: мне показалось, что водитель встречного такси намеревается развернуться в неположенном месте и выехать на встречную полосу, прямо передо мной, — потому как было понятно, что центр перекрывают. Этим и объяснил гудок. Сам факт сигнала не отрицал».

«Составили протокол опроса, а потом протокол о правонарушении. В нем указали 18.14 часть 10, то есть создание аварийной обстановки, — продолжает собеседник. — Однако на месте мне не объяснили, что именно означает 10-я часть статьи. Аварийная обстановка даже не упоминалась в разговоре. Очевидно, что я не знаю наизусть все нормы КоАП. Был абсолютно уверен, что вменяют исключительно подачу сигнала, за что, как позже выяснилось, предусмотрена ответственность по части 2 той же статьи».

Аварийная обстановка без обстоятельств. Суд по делу о подаче звукового сигнала (видео)

В протоколе автомобилист указал, что не согласен с решением: «звуковой сигнал подавал во избежание ДТП, что указано в протоколе опроса». Говорит, видео ситуации, записанное регистратором, на месте смотреть не стали, лишь указали дату рассмотрения дела в ГАИ.

«Конвейер постановлений»

Напомним логику ГАИ в таких случаях: «Согласно п. 172.2 ПДД, звуковые сигналы в населенных пунктах могут применяться только для предотвращения ДТП. За невыполнение предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 18.14 КоАП РБ в виде предупреждения или наложения штрафа до трех базовых величин. Для ориентирования в потоке и восприятия опасности, которой предшествовала подача звукового сигнала, водитель применяет меры по изменению направления и скорости движения, что влечет за собой создание аварийной обстановки для других участников движения. Ответственность в данном случае наступает по ч. 10 ст. 18.14 КоАП РБ, которая предусматривает наложение штрафа от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления ТС до двух лет или без лишения».

«Когда прибыл в ГАИ для разбирательства, обнаружил в коридоре 30—40 таких же товарищей, как и я, — описывает увиденное Владимир. — Среди них были и те, кто пришел разбираться по поводу нападения неизвестных лиц в черном на их автомобили; те, кто попал в пробку и кого обвиняли в создании заторов. Но основная масса — люди, подававшие сигнал. Происходящее выглядело как конвейер. Водители сидели в коридоре, их по очереди вызывали. Когда я зашел, увидел на столе офицера стопку постановлений. Он брал верхнее, зачитывал ФИО — этого человека приглашали. Все данные уже были напечатаны в постановлениях. То есть все бумаги на так называемом разборе говорили, что водитель совершил нарушение. Пустыми были только графы с датой и временем, а также размером штрафа и сроком лишения прав (ну и место для подписей)».

Аварийная обстановка без обстоятельств. Суд по делу о подаче звукового сигнала (видео)

Мужчина вспоминает о еще одном показательном моменте: «Я ходатайствовал об отправлении дела на доработку. Объяснял: если создана аварийная обстановка, то в деле должны быть данные человека, который изменил скорость или направление, — будь то другой автомобилист или пешеход. Возможно, должны упоминаться хоть какие-то признаки: цвет кузова, одежда и тому подобное. Ничего этого указано не было. Отсюда я сделал вывод, что доказательств для 10-й части статьи 18.14 нет. Потому и ходатайствовал о доработке — чтобы определили, что именно мне вменяют 2-ю и 10-ю часть. Заявил, что я не понимаю, в чем конкретно меня обвиняют. В ходатайстве отказали. Офицер сказал, что постановление уже вынес, подписал. Озвучил: устное ходатайство принять невозможно, можно обжаловать у его начальника. Намекнул: если я поступлю таким образом, то стоит вспомнить, что статья предусматривает и лишение прав. Мне дали недвусмысленно понять, что при обжаловании наказание может быть увеличено. Поэтому я пошел в суд».

Аварийная обстановка без обстоятельств. Суд по делу о подаче звукового сигнала (видео)

Недолгое заседание

Общее время рассмотрения дела не превысило получаса. Судья зачитала материалы дела: «Жалоба не постановление ГАИ... По мнению истца, нет обстоятельств, отсутствуют сведения о создании аварийной обстановки... Ходатайствует о просмотре в суде видео, о вызове свидетеля Дениса Дудинского... Это будет доказательством, что вменяемые деяния не имели места быть... Данные доказательства ранее не предоставлялись...»

Аварийная обстановка без обстоятельств. Суд по делу о подаче звукового сигнала (видео)

В ходатайствах судья отказала. Видео осталось ждать своего часа на флешке, а Дудинский остался сидеть в коридоре. Вскоре было вынесено лаконичное решение: постановление оставить без изменения, а жалобу — без удовлетворения. «Конечно, я намерен его обжаловать», — заявил Владимир, как только покинул зал судебных заседаний.

 
Теги: Минск
 
 
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Рубрика «Гудок» продолжает пополняться новыми историями, даже сейчас, когда пик протоколов, как кажется, остался позади. На днях состоялось заседание по жалобе...
 
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