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США пока не приняли решение о признании Тихановской президентом Беларуси
Источник материала: Навiны
В Вашингтоне пока еще не определились со статусом Светланы Тихановской. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Как заявил он в интервью Fox News, «мы еще не рассмотрели все аспекты [ситуации]. Мы ищем инструменты, наиболее подходящие для обеспечения результата, которого требует народ Беларуси», — подчеркнул глава американской дипломатии.
В то же время он заверил, что американские власти поддерживают белорусский народ.
«Мы объявили, что выборы были сфальсифицированы в течение нескольких дней после их завершения», — напомнил Помпео.
По его словам, в Белом доме знают, что белорусы хотят свободы и изменить направление развития страны, чего не смог сделать Лукашенко.
Госсекретарь пообещал, что США продолжат поддерживать граждан Беларуси, используя дипломатические возможности, пишет
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В Вашингтоне пока еще не определились со статусом Светланы Тихановской. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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