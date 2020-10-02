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США пока не приняли решение о признании Тихановской президентом Беларуси

02.10.2020 08:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Вашингтоне пока еще не определились со статусом Светланы Тихановской. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

США пока не приняли решение о признании Тихановской президентом Беларуси

Как заявил он в интервью Fox News, «мы еще не рассмотрели все аспекты [ситуации]. Мы ищем инструменты, наиболее подходящие для обеспечения результата, которого требует народ Беларуси», — подчеркнул глава американской дипломатии.

В то же время он заверил, что американские власти поддерживают белорусский народ.

«Мы объявили, что выборы были сфальсифицированы в течение нескольких дней после их завершения», — напомнил Помпео.

По его словам, в Белом доме знают, что белорусы хотят свободы и изменить направление развития страны, чего не смог сделать Лукашенко.

Госсекретарь пообещал, что США продолжат поддерживать граждан Беларуси, используя дипломатические возможности, пишет РБК.

 
 
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В Вашингтоне пока еще не определились со статусом Светланы Тихановской. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
 
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