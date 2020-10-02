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На границе вновь появились большие очереди

02.10.2020 08:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В белорусских пунктах пропуска со странами Евросоюза вновь появились очереди большегрузных автомобилей.

На границе вновь появились большие очереди

По данным ГПК на 08:00 на латвийском направлении своей очереди ждут более 150 фур:

  • «Урбаны» — более 90;
  • «Григоровщина» — более 60.

По традиции больше всего грузовиков скопилось на литовском направлении — более 340:

  • «Привалка» — более 160;
  • «Каменный Лог» — более 120;
  • «Бенякони» — более 40;
  • «Котловка» — более 20.
 
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В белорусских пунктах пропуска со странами Евросоюза вновь появились очереди большегрузных автомобилей.
 
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