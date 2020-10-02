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На границе вновь появились большие очереди
Источник материала: Навiны
В белорусских пунктах пропуска со странами Евросоюза вновь появились очереди большегрузных автомобилей.
По данным ГПК на 08:00 на латвийском направлении своей очереди ждут более 150 фур:
По традиции больше всего грузовиков скопилось на литовском направлении — более 340:
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В белорусских пунктах пропуска со странами Евросоюза вновь появились очереди большегрузных автомобилей.
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