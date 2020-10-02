На границе вновь появились большие очереди

В белорусских пунктах пропуска со странами Евросоюза вновь появились очереди большегрузных автомобилей.





По данным ГПК на 08:00 на латвийском направлении своей очереди ждут более 150 фур:

«Урбаны» — более 90;

«Григоровщина» — более 60.

По традиции больше всего грузовиков скопилось на литовском направлении — более 340: