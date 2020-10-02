Снова очереди: более 550 грузовиков ждут выезда из Беларуси в ЕС и Украину

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 окт - Sputnik. Очереди грузовых автомобилей на границе Беларуси с Евросоюзом и Украиной сохраняются в пятницу, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

Серьезные очереди на границе с соседними странами начали образовываться две недели назад. За это время ситуация то улучшалась, то ухудшалась. По данным ГПК на 8:00 пятницы, на границе с Литвой, Латвией и Украиной скопилось более 550 фур.

Самые большие заторы традиционно наблюдаются на белорусско-литовской границе. Там в пункте пропуска "Привалка" выезда ожидают более 160 авто, в "Каменном Логе" - более 120. Около 40 большегрузов находятся в пункте пропуска "Бенякони", около 20 - в "Котловке".

На границе Беларуси с Латвией в пункте пропуска "Урбаны" скопилось более 90 грузовиков, в "Григоровщине" немного меньше - около 60 фур.

На белорусско-украинской границе затруднения с выездом есть только в пункте пропуска "Новая Гута". Там в очереди стоят более 60 грузовых авто.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления на женском форуме в Минске, что республика "вынуждена закрыть государственную границу с запада".

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", – сказал он. Что именно подразумевается под "закрытием границ", глава государства не пояснил. При этом в Госпогранкомитете рассказали, что госграницу охраняют в усиленном варианте .

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