ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Снова очереди: более 550 грузовиков ждут выезда из Беларуси в ЕС и Украину

02.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 окт - Sputnik. Очереди грузовых автомобилей на границе Беларуси с Евросоюзом и Украиной сохраняются в пятницу, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

Серьезные очереди на границе с соседними странами начали образовываться две недели назад. За это время ситуация то улучшалась, то ухудшалась. По данным ГПК на 8:00 пятницы, на границе с Литвой, Латвией и Украиной скопилось более 550 фур.

© Photo : ГПК Беларуси
Белорусские логисты об очередях на границах: спрашивают про какие-то деньги

Самые большие заторы традиционно наблюдаются на белорусско-литовской границе. Там в пункте пропуска "Привалка" выезда ожидают более 160 авто, в "Каменном Логе" - более 120. Около 40 большегрузов находятся в пункте пропуска "Бенякони", около 20 - в "Котловке".

На границе Беларуси с Латвией в пункте пропуска "Урбаны" скопилось более 90 грузовиков, в "Григоровщине" немного меньше - около 60 фур.

На белорусско-украинской границе затруднения с выездом есть только в пункте пропуска "Новая Гута". Там в очереди стоят более 60 грузовых авто.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления на женском форуме в Минске, что республика "вынуждена закрыть государственную границу с запада".

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", – сказал он. Что именно подразумевается под "закрытием границ", глава государства не пояснил. При этом в Госпогранкомитете рассказали, что госграницу охраняют в усиленном варианте.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очереди в пунктах пропуска на границе с соседними странами сохраняются уже на протяжении двух недель, к выходным ситуация не улучшилась.
 
Новости дня
Новости разные
 
Аналитик: о выгоде литовских портов для Беларуси сейчас говорить некорректно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика