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Аналитик: о выгоде литовских портов для Беларуси сейчас говорить некорректно
02.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По условиям последних лет было понятно, что прибалтийские и, в частности, литовские порты оставались более выгодными для белорусского транзита хотя бы в силу того, что они ближе к Беларуси, чем российская Усть-Луга, отмечает собеседник Sputnik ― директор Центра изучения перспектив интеграции, главный редактор портала RuBaltic Сергей Рекеда. Однако сейчас речь идет о заключении льготных договоренностей России и Беларуси, добавляет аналитик.
© Sputnik / Константин Чалабов
Напомним, в четверг премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в эфире радиостанции Ziniu radijas сделал заявление о том, что Беларуси экономически невыгодно переориентировать свои грузовые потоки с литовской Клайпеды на российские порты.
"Некорректно сейчас говорить о том, будут ли литовские порты оставаться выгоднее или нет, потому что еще непонятны те условия, на которых договорятся российская и белорусская сторона", ― отмечает Рекеда.
По мнению аналитика, литовский премьер "выдает желаемое за действительное", поскольку ему надо как-то демонстрировать выгодность литовских портов, подчеркивая при этом, что шаг Минска является политическим.
"Триггер для такого шага был именно политическим, но это не значит, что этот политический шаг невозможно наполнить экономическим содержанием, о чем сейчас и ведутся дискуссии", ― резюмирует Рекеда.
Напомним, ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак
Власти Беларуси задумались над переориентированием товарных потоков из порта в Клайпеде на российское направление после недружественных заявлений официального Вильнюса в отношении итогов президентских выборов и акций протеста.
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Заявляя, что литовские порты для белорусского транзита по-прежнему остаются более выгодными, чем российские, премьер Литвы "выдает желаемое за действительное",...
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