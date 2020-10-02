Альма-матер Лукашенко празднует 180-летие

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 окт – Sputnik. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (БГСХА) в Горках сегодня празднует свое 180-летие, сообщает Sputnik.

Именно в Горках были придуманы первый зерноуборочный комбайн и дренажная система, написаны первые научные работы по агрономии. Это было давно, сейчас же академия насчитывает десять факультетов: три экономических, три биологических, три инженерных и один международных связей. Всего в Горках учится почти 13 тысяч студентов. В этом году на бюджетную форму обучения поступили 900 человек, на платную - 48. Самый высокий проходной балл составил на специальность "Правоведение" (314), на "Зоотехнию" конкурсанты могли пройти просто подав документы.

Созданы все условия

На территории академии есть крупнейший в Восточной Европе рыбно-индустриальный комплекс, где водится радужная форель. Его построили к "Дажынкам" в 2012 году. Производственная мощность комплекса – до трех миллионов молоди в год. Прямо на месте студенты проходят практику.

"Это основа. По всем специальностям у нас имеются объекты для закрепления навыков на деле: опытные поля, фермы, лаборатории. Иначе никак", - рассказал Sputnik начальник отдела профориентационной работы БГСХА Андрей Горновский.

Академия может похвастаться и РУП "УЧХОЗ БГСХА", который специализируется на развитии молочно-мясного скотоводства, свиноводства, производстве сортовых семян зерновых культур и племенном скотоводстве.

© Sputnik из архива БСХА Студенты сельхозакадемии учатся уходу за животными на базе учхоза

Для студентов созданы комфортные условия учебы и проживания. Все учащиеся проживают в 14 общежитиях различного типа: квартирного, блочного и коридорного. Мест предостаточно, как правило, в комнате находится не более двух-трех человек.

© Sputnik / Виктор Толочко Здесь есть собственная лаборатория ихтиологии

"Всех выпускников после выпуска из академии мы обеспечиваем первым рабочим местом. Спрос на хороших сотрудников огромный. Большинство специалистов остается в профессии и после окончания отработки. Это говорит о высокой мотивации и любви к делу, которым они занимаются", - отметил Горновский.

© Sputnik / Виктор Толочко Корпус академии №1, в котором когда-то учился Александр Лукашенко

Он добавил, что в БГСХА следят за всеми мировыми новшествами в области сельского хозяйства и стараются оперативно реагировать на зарубежные вызовы.

© Sputnik / Виктор Толочко Самый знаменитый выпускник академии не забывает свою альма-матер

Сельхозакадемия в Горках славится не только своим возрастом. Это учебное заведение считается лучшим в своем профиле. Среди знаменитых выпускников академии – первый вице-премьер Николай Снопков, заместитель директора Белорусской национальной биотехнологической корпорации Надежда Котковец и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Немного истории

Свою деятельность академия ведет с 1840-го года. В ней в 20-е годы XX века преподавал белорусский писатель Максим Горецкий. В разное время ее студентами и преподавателями были многие известные личности. В их числе советский государственный и партийный деятель Николай Голодед,

Герои Советского Союза Владимир Лобанок и Николай Сушанов. 24 ученика академии стали Героями Социалистического Труда.

О том, как живет и учит студентов Горецкая академия, читайте подробнее в репортаже Sputnik .