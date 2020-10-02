Кто такая достаточно хорошая мать и как ее в себе обнаружить

Источник материала: Tut.by

Это колонка для родителей, которые познали правду жизни с ребенком. Не только единорогов и радуги, но и то, что скрывается за ними. Недосып, стресс, тревога, любовь, бессилие, опять любовь, что это размазано по полу? А, пластилин, слава Богу. Здесь будет про депрессию и вину, стыд и одиночество. А еще про любовь и обретение себя заново. Потому что ребенок перестраивает родителей с нуля, делая их лучшей версией себя. Но сначала разбирает до основания, а это очень болезненно. И бывает не с кем обсудить.

Будем обсуждать здесь , присоединяйтесь.

Анастасия ПрудниковаЖурналист, редактор. Ращу сына, воспитываю себя

«Мне нравится использовать слова „достаточно хороший“. Детям подойдут достаточно хорошие родители, а достаточно хорошие — это вы и я. Чтобы быть последовательными и, следовательно, предсказуемыми для детей, мы должны быть собой. Если мы — это мы, наши дети могут постепенно узнавать нас. Естественно, если мы играем роль, то нас тут же разоблачат, как только застанут без грима».

Д. Винникотт

Скажу сразу: я все еще до конца не знаю ответ на этот вопрос применительно прежде всего к самой себе. Хотя все мои теоретические знания однозначно говорят, что я-таки — она, в смысле достаточно хорошо справляюсь с тем, чтобы быть матерью. Мой ребенок цел, кругл, румян, смешлив, развивается примерно так же, как и его сверстники, любит палки, камни и прыгать по лужам. Но достаточно ли этого? Как вообще можно замерить качество материнства и найти ту самую, удовлетворяющую вас саму отметку, на которой можно будет и остановиться, и наконец уже не беспокоиться?

Откуда берутся сомнения

Не думаю, что предыдущие поколения сильно задумывались о, скажем так, качестве своего родительства: сыт, здоров, одет — ключ на шею, и увидимся вечером. И уроки чтобы все были готовы. А вечером уставшим родителям едва ли хватало времени на то, чтобы по-настоящему поговорить о случившемся за день и о наших чувствах. Не уверена, что они и друг с другом-то об этом регулярно разговаривали.

Да, к современным родителям предъявляется огромное количество требований — и быть родителем сегодня тяжело так, как никогда до этого, и мы уже говорили об этом . Но вопрос ведь в том, что помимо внешних требований есть еще и личное самоощущение: я недостаточно хороша как мать.

Когда в моей голове впервые поселилась эта мысль? Наверное, когда мой сын неделе на четвертой жизни заплакал так сильно, что я испугалась. К такому я оказалась не готова. Это были колики, и все потом как-то встало на свои места, но в тот момент я понятия не имела, что происходит с ребенком, никак не могла ему помочь, и мне было страшно и невыносимо от этого ощущения — вот где-то здесь родилась мысль, что как мать я так себе.

Но, по правде, всю предыдущую бездетную жизнь внутри себя я в целом тоже была так себе. Так себе человек. Недостаточно хороша. Если не делаешь все на пятерку с плюсом — считай, что и не сделала. Здравствуй, золотое детство, комплекс отличницы, невозможность получить одобрение значимых взрослых, кроме как вот таким образом. Хорошая девочка, которую всем всегда ставят в пример. И в те незначительные, казалось бы, моменты, когда хорошая девочка не получала свою отличную оценку, изнутри ее разрывало так, что, казалось, конец света. Хотя это был просто жизненный опыт.



Фото: Simon Rae, unsplash.com

Возможно ли быть родителем на пять с плюсом? Разумеется, нет. Тут бы хоть как-то выплыть, а в отдельные моменты и вовсе хочется соскочить с этого горящего поезда, просто уже некуда. Но впиленная в голову с детства установка, что хороша ты только беспроблемной и идеальной — она портит много крови и улучшению качества жизни, конечно же, не способствует.

Любопытно, что мужчины, кажется, не испытывают таких терзаний. Даже если в детстве они тоже не были достаточно хороши для своих родителей. То ли мужская социализация и уверенность, что вообще-то воспитание — женская задача, то ли что-то еще, но я пока не встречала мужчину, который бы терзался мыслью о том, что он — недостаточно хороший отец своим детям. Даже если со стороны его методы родительства вызывают вопросы.

А еще все мы отлично помним, какими были с нами наши матери. И либо стараемся копировать их поведение, либо сделать так, чтобы ни в коем случае не повторить их — и обе эти стратегии оказываются провальными просто потому, что вы — другой человек, ваш ребенок — не вы, и проецирование на ребенка собственных переживаний и воспоминаний о фрустрирующих ситуациях из детства никакого отношения к ребенку не имеют. Они — только ваши, и были обусловлены вашим уникальным опытом, семейной историей, спецификой нервной системы и еще массой факторов.

Яркий пример — садик. Я была той самой матерью, которая переживала полгода до, и первые дни плакала, приходя домой. Да, наш ребенок не пошел со спокойной улыбкой в группу к совершенно незнакомым женщинам (и странно было бы от него этого ожидать), несмотря на то, что все возможные книжки про зайчиков и мишуток, которые идут в детсад, и как у них там все здорово устроено, были прочитаны, рассказы о садике были рассказаны, и сам сад неоднократно продемонстрирован. К счастью, у меня был психотерапевт. К счастью, ей удалось привести меня к пониманию, что мои собственные воспоминания о чувстве покинутости к состоянию моего ребенка не имеют никакого отношения. Он переживает свои собственные чувства своим собственным способом.



Фото: Derek Thomson, unsplash.com

«Не надо навешивать свои неврозы на детей» — эту фразу я периодически повторяю как мантру. Невозможно уберечь от слез, злости, горя, отчаяния. Можно только быть с ребенком рядом, делать, что должно — и будь что будет. Позволять ему плакать, выражать недовольство, делиться своими чувствами, показывая, что вы тоже скучаете и переживаете, и, главное, что в вашей семье принято говорить о чувствах — любых. Тогда, возможно, повзрослев и научившись эти чувства называть, он сможет и поделиться с вами, и получить необходимую поддержку.

Откуда взялось это понятие и что оно значит

Термин «достаточно хорошая мать» ввел в обиход Дональд Винникот — английский психоаналитик и детский психиатр. Эта самая мать, по Винникоту, устанавливает с родившимся ребенком отношения «холдинга» (поддержки), при которых потребности младенца удовлетворяются, он защищен и находится в безопасных условиях, которые обеспечивает мать и которые стимулируют ребенка безопасно изучать мир. Холдинг формирует у младенца ощущение собственного всемогущества, которое позже он закономерно утратит.

В этом подходе «достаточно хорошая мать» — срединный и лучший вариант между матерью «плохой» и «идеальной». Плохая мать не создает отношения холдинга, не поддерживает ребенка, и он вынужден адаптироваться к окружающей реальности слишком быстро, не успев как следует оформить собственное «я» в своем сознании. Идеальная же мать устанавливает холдинг, но при этом не «отпускает» ребенка со временем, продолжая полностью контролировать и тотально опекать ребенка, что не способствует его развитию и сепарации. И в этой системе идеальная мать даже хуже, чем плохая, потому что плохая хотя бы дает ребенку отделиться и почувствовать себя самостоятельным существом, идеальная же полностью сливается с ребенком — и он не знает реальности, не способен с ней в дальнейшем справиться.



Фото: Janko Ferlič, unsplash.com

Собственно, распространенная фраза про «счастлива мать — счастлив ребенок» примерно об этом же. Чем старше становится ребенок, тем больше нужно давать ему свободы и переключаться на себя — свои интересы, карьеру, хобби, отношения с другими взрослыми. Не потому, что вы какая-то особенная эгоистка, а потому, что ребенок должен сепарироваться и учиться обращаться с реальностью сам — в том числе для его же будущего.

И тут мы приходим к идее того, что достаточно хорошая мать — это мать неизбежно фрустрирующая. Наносящая ребенку те самые психологические травмы, которые мы, современные родители, так сильно боимся своим детям нанести. Фокус в том, что мы все равно травмируем своих детей так или иначе. И заранее невозможно знать, какой именно опыт станет травматичным, а какой ребенок будет способен пережить и переработать, адаптируясь.

Таким образом, достаточно хорошая мать делает то, что в ее силах, при этом сознательно оставляя за собой право на ошибку. Зная заранее, что она неизбежно ошибется, признается в этом самой себе и ребенку, и тем самым демонстрирует ему, что ошибаться — в порядке вещей. Это нормальный жизненный опыт, от которого человек не разрушается и не испытывает вину, а извлекает из него уроки. Именно в такой матери нуждается ребенок, потому что она своим примером учит его справляться с трудностями.

Это, пожалуй, самое главное, что я пока уяснила для себя. Ошибки неизбежны и ошибаться нормально. Главное — верить в себя и не отрицать себя такой, какая вы есть. Со всеми возникающими эмоциями, в том числе негативными. Ребенок может злить, утомлять, может быть навязчивым, раздражающим — при этом не становясь менее любимым, как и вы, испытывая эти чувства, не становитесь ужасной матерью. Испытывая всю гамму эмоций, вы остаетесь живой. Так же, как и ваш ребенок.