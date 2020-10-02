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Кто такая достаточно хорошая мать и как ее в себе обнаружить
Источник материала: Tut.by
Это колонка для родителей, которые познали правду жизни с ребенком. Не только единорогов и радуги, но и то, что скрывается за ними. Недосып, стресс, тревога, любовь, бессилие, опять любовь, что это размазано по полу? А, пластилин, слава Богу. Здесь будет про депрессию и вину, стыд и одиночество. А еще про любовь и обретение себя заново. Потому что ребенок перестраивает родителей с нуля, делая их лучшей версией себя. Но сначала разбирает до основания, а это очень болезненно. И бывает не с кем обсудить.
«Мне нравится использовать слова „достаточно хороший“. Детям подойдут достаточно хорошие родители, а достаточно хорошие — это вы и я. Чтобы быть последовательными и, следовательно, предсказуемыми для детей, мы должны быть собой. Если мы — это мы, наши дети могут постепенно узнавать нас. Естественно, если мы играем роль, то нас тут же разоблачат, как только застанут без грима».
Д. Винникотт
Скажу сразу: я все еще до конца не знаю ответ на этот вопрос применительно прежде всего к самой себе. Хотя все мои теоретические знания однозначно говорят, что я-таки — она, в смысле достаточно хорошо справляюсь с тем, чтобы быть матерью. Мой ребенок цел, кругл, румян, смешлив, развивается примерно так же, как и его сверстники, любит палки, камни и прыгать по лужам. Но достаточно ли этого? Как вообще можно замерить качество материнства и найти ту самую, удовлетворяющую вас саму отметку, на которой можно будет и остановиться, и наконец уже не беспокоиться?
Откуда берутся сомнения
Не думаю, что предыдущие поколения сильно задумывались о, скажем так, качестве своего родительства: сыт, здоров, одет — ключ на шею, и увидимся вечером. И уроки чтобы все были готовы. А вечером уставшим родителям едва ли хватало времени на то, чтобы по-настоящему поговорить о случившемся за день и о наших чувствах. Не уверена, что они и друг с другом-то об этом регулярно разговаривали.
Да, к современным родителям предъявляется огромное количество требований — и быть родителем сегодня тяжело так, как никогда до этого, и мы
Когда в моей голове впервые поселилась эта мысль? Наверное, когда мой сын неделе на четвертой жизни заплакал так сильно, что я испугалась. К такому я оказалась не готова. Это были колики, и все потом как-то встало на свои места, но в тот момент я понятия не имела, что происходит с ребенком, никак не могла ему помочь, и мне было страшно и невыносимо от этого ощущения — вот где-то здесь родилась мысль, что как мать я так себе.
Но, по правде, всю предыдущую бездетную жизнь внутри себя я в целом тоже была так себе. Так себе человек. Недостаточно хороша. Если не делаешь все на пятерку с плюсом — считай, что и не сделала. Здравствуй, золотое детство, комплекс отличницы, невозможность получить одобрение значимых взрослых, кроме как вот таким образом. Хорошая девочка, которую всем всегда ставят в пример. И в те незначительные, казалось бы, моменты, когда хорошая девочка не получала свою отличную оценку, изнутри ее разрывало так, что, казалось, конец света. Хотя это был просто жизненный опыт.
Возможно ли быть родителем на пять с плюсом? Разумеется, нет. Тут бы хоть как-то выплыть, а в отдельные моменты и вовсе хочется соскочить с этого горящего поезда, просто уже некуда. Но впиленная в голову с детства установка, что хороша ты только беспроблемной и идеальной — она портит много крови и улучшению качества жизни, конечно же, не способствует.
Любопытно, что мужчины, кажется, не испытывают таких терзаний. Даже если в детстве они тоже не были достаточно хороши для своих родителей. То ли мужская социализация и уверенность, что вообще-то воспитание — женская задача, то ли что-то еще, но я пока не встречала мужчину, который бы терзался мыслью о том, что он — недостаточно хороший отец своим детям. Даже если со стороны его методы родительства вызывают вопросы.
А еще все мы отлично помним, какими были с нами наши матери. И либо стараемся копировать их поведение, либо сделать так, чтобы ни в коем случае не повторить их — и обе эти стратегии оказываются провальными просто потому, что вы — другой человек, ваш ребенок — не вы, и проецирование на ребенка собственных переживаний и воспоминаний о фрустрирующих ситуациях из детства никакого отношения к ребенку не имеют. Они — только ваши, и были обусловлены вашим уникальным опытом, семейной историей, спецификой нервной системы и еще массой факторов.
Яркий пример — садик. Я была той самой матерью, которая переживала полгода до, и первые дни плакала, приходя домой. Да, наш ребенок не пошел со спокойной улыбкой в группу к совершенно незнакомым женщинам (и странно было бы от него этого ожидать), несмотря на то, что все возможные книжки про зайчиков и мишуток, которые идут в детсад, и как у них там все здорово устроено, были прочитаны, рассказы о садике были рассказаны, и сам сад неоднократно продемонстрирован. К счастью, у меня был психотерапевт. К счастью, ей удалось привести меня к пониманию, что мои собственные воспоминания о чувстве покинутости к состоянию моего ребенка не имеют никакого отношения. Он переживает свои собственные чувства своим собственным способом.
«Не надо навешивать свои неврозы на детей» — эту фразу я периодически повторяю как мантру. Невозможно уберечь от слез, злости, горя, отчаяния. Можно только быть с ребенком рядом, делать, что должно — и будь что будет. Позволять ему плакать, выражать недовольство, делиться своими чувствами, показывая, что вы тоже скучаете и переживаете, и, главное, что в вашей семье принято говорить о чувствах — любых. Тогда, возможно, повзрослев и научившись эти чувства называть, он сможет и поделиться с вами, и получить необходимую поддержку.
Откуда взялось это понятие и что оно значит
Термин «достаточно хорошая мать» ввел в обиход Дональд Винникот — английский психоаналитик и детский психиатр. Эта самая мать, по Винникоту, устанавливает с родившимся ребенком отношения «холдинга» (поддержки), при которых потребности младенца удовлетворяются, он защищен и находится в безопасных условиях, которые обеспечивает мать и которые стимулируют ребенка безопасно изучать мир. Холдинг формирует у младенца ощущение собственного всемогущества, которое позже он закономерно утратит.
В этом подходе «достаточно хорошая мать» — срединный и лучший вариант между матерью «плохой» и «идеальной». Плохая мать не создает отношения холдинга, не поддерживает ребенка, и он вынужден адаптироваться к окружающей реальности слишком быстро, не успев как следует оформить собственное «я» в своем сознании. Идеальная же мать устанавливает холдинг, но при этом не «отпускает» ребенка со временем, продолжая полностью контролировать и тотально опекать ребенка, что не способствует его развитию и сепарации. И в этой системе идеальная мать даже хуже, чем плохая, потому что плохая хотя бы дает ребенку отделиться и почувствовать себя самостоятельным существом, идеальная же полностью сливается с ребенком — и он не знает реальности, не способен с ней в дальнейшем справиться.
Собственно, распространенная фраза про «счастлива мать — счастлив ребенок» примерно об этом же. Чем старше становится ребенок, тем больше нужно давать ему свободы и переключаться на себя — свои интересы, карьеру, хобби, отношения с другими взрослыми. Не потому, что вы какая-то особенная эгоистка, а потому, что ребенок должен сепарироваться и учиться обращаться с реальностью сам — в том числе для его же будущего.
И тут мы приходим к идее того, что достаточно хорошая мать — это мать неизбежно фрустрирующая. Наносящая ребенку те самые психологические травмы, которые мы, современные родители, так сильно боимся своим детям нанести. Фокус в том, что мы все равно травмируем своих детей так или иначе. И заранее невозможно знать, какой именно опыт станет травматичным, а какой ребенок будет способен пережить и переработать, адаптируясь.
Таким образом, достаточно хорошая мать делает то, что в ее силах, при этом сознательно оставляя за собой право на ошибку. Зная заранее, что она неизбежно ошибется, признается в этом самой себе и ребенку, и тем самым демонстрирует ему, что ошибаться — в порядке вещей. Это нормальный жизненный опыт, от которого человек не разрушается и не испытывает вину, а извлекает из него уроки. Именно в такой матери нуждается ребенок, потому что она своим примером учит его справляться с трудностями.
Это, пожалуй, самое главное, что я пока уяснила для себя. Ошибки неизбежны и ошибаться нормально. Главное — верить в себя и не отрицать себя такой, какая вы есть. Со всеми возникающими эмоциями, в том числе негативными. Ребенок может злить, утомлять, может быть навязчивым, раздражающим — при этом не становясь менее любимым, как и вы, испытывая эти чувства, не становитесь ужасной матерью. Испытывая всю гамму эмоций, вы остаетесь живой. Так же, как и ваш ребенок.
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Мой ребенок цел, кругл, румян, смешлив, развивается примерно так же, как и его сверстники, любит палки, камни и прыгать по лужам. Но достаточно ли этого?
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