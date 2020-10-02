Новый кабриолет BMW четвертой серии получил тканевую складную крышу

Источник материала: Tut.by

Летом этого года BMW представила новое купе четвертой серии , а теперь подоспела и открытая модификация «двухдверки». Вместо складной металлической крыши новый кабриолет получил мягкий верх.





Тканевая крыша, если верить разработчикам, на 40% легче жесткого верха у открытой «четверки» предыдущего поколения. При этом значительно улучшились акустические и теплоизолирующие свойства. В базовом исполнении тент выполнен из черной ткани, опционально доступен цвет «антрацит» с серебристым эффектом. Объем багажника варьируется от 300 л с опущенной крышей до 385 л при поднятой. Это соответственно на 80 л и 15 л больше, чем у кабриолета предыдущего поколения.









На борту кабриолета имеется ветрозащитный экран, а в качестве опции доступна система «Воздушный воротник» для обогрева теплым воздухом шеи водителя и переднего пассажира. Также инженеры значительно увеличили жесткость кузова на кручение и понизили центр тяжести. Улучшена управляемость, в том числе за счет расширения передней колеи на 28 мм, а задней — на 18 мм.





Моторная гамма нового кабриолета повторяет таковую у купе. Сперва для заказа будут доступны версии с бензиновыми моторами объемом 2 л (184 и 258 л.с.) и 3 л (374 л.с.) и двухлитровым дизелем (190 л.с.), а в следующем году подоспеют более мощные модификации с трехлитровым турбодизелем (286 и 340 л.с.). Коробка передач во всех случаях — 8-ступенчатый «автомат».





В российском офисе BMW подтвердили, что продажи нового кабриолета на рынке ТС начнутся весной 2021 года. Но выбирать придется между двумя версиями — 184-сильной 420i Cabrio с задним приводом и полноприводной M440i xDrive Cabrio с 374-сильной «шестеркой».Набор 100 км/ч у топовой версии занимает 5,1 секунды, максимальная скорость — 250 км/ч (показатели базового кабриолета — 8,2 секунды и 236 км/ч).





В России цены на новый кабриолет BMW четвертой серии начинаются от 3 770 000 рублей (около 48 800 долларов по текущему курсу).