ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

УЕФА объявил лучших игрока и тренера сезона

02.10.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

УЕФА объявил лучших игрока и тренера сезона. Оба приза получили представители мюнхенской «Баварии», в прошлом сезоне выигравшей Лигу чемпионов, а также чемпионат и Кубок Германии, пишет РБК.


Фото: Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал нападающего мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовски лучшим игроком сезона 2019/20. Об этом было объявлено во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Женеве, которую транслировал телеканал «Матч ТВ».

В тройку претендентов на приз также входили бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне и вратарь «Баварии» Мануэль Нойер.

Левандовски в составе мюнхенского клуба в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Германии. В 47 матчах сезона поляк забил 55 голов.

Лучшим тренером был признан наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик. Он опередил в голосовании двух других немецких специалистов — Юргена Клоппа и Юлиана Нагельсманна, возглавляющих соответственно «Ливерпуль» и «Лейпциг».

Также УЕФА определил лучших игроков сезона на различных позициях. Среди вратарей был отмечен Нойер, среди защитников — его партнер по «Баварии» Йозуа Киммих, среди хавбеков — де Брюйне, среди нападающих — Левандовски.

Приз лучшему футболисту сезона по версии УЕФА вручается с 2011 года. В определении его обладателя принимают участие 80 тренеров клубов, игравших в Лиге чемпионов и Лиге Европы прошлого сезона, а также 55 журналистов.

Впервые в тройку претендентов на приз не были включены ни капитан «Барселоны» Лионель Месси, ни лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду. Аргентинец получал награду в 2011 и 2015 годах, португалец — в 2014, 2016 и 2017 годах.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оба приза получили представители мюнхенской «Баварии».
 
Новости дня
Новости разные
 
Снова очереди: более 550 грузовиков ждут выезда из Беларуси в ЕС и Украину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика