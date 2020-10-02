Источник материала: Tut.by

УЕФА объявил лучших игрока и тренера сезона. Оба приза получили представители мюнхенской «Баварии», в прошлом сезоне выигравшей Лигу чемпионов, а также чемпионат и Кубок Германии, пишет РБК.



Фото: Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал нападающего мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовски лучшим игроком сезона 2019/20. Об этом было объявлено во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Женеве, которую транслировал телеканал «Матч ТВ».

В тройку претендентов на приз также входили бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне и вратарь «Баварии» Мануэль Нойер.

Левандовски в составе мюнхенского клуба в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Германии. В 47 матчах сезона поляк забил 55 голов.

Лучшим тренером был признан наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик. Он опередил в голосовании двух других немецких специалистов — Юргена Клоппа и Юлиана Нагельсманна, возглавляющих соответственно «Ливерпуль» и «Лейпциг».

Также УЕФА определил лучших игроков сезона на различных позициях. Среди вратарей был отмечен Нойер, среди защитников — его партнер по «Баварии» Йозуа Киммих, среди хавбеков — де Брюйне, среди нападающих — Левандовски.

Приз лучшему футболисту сезона по версии УЕФА вручается с 2011 года. В определении его обладателя принимают участие 80 тренеров клубов, игравших в Лиге чемпионов и Лиге Европы прошлого сезона, а также 55 журналистов.

Впервые в тройку претендентов на приз не были включены ни капитан «Барселоны» Лионель Месси, ни лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду. Аргентинец получал награду в 2011 и 2015 годах, португалец — в 2014, 2016 и 2017 годах.