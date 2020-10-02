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Сейм Латвии не признал Лукашенко законным президентом

02.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сейм Латвии осудил подавление белорусскими властями мирных протестов в стране и репрессии и потребовал от властей Беларуси прекратить применение силы и нарушение прав человека. Александра Лукашенко Сейм не признал президентом Беларуси.



Сейм Латвии не признал Александра Лукашенко законным президентом Беларуси. Соответствующее заявление парламент страны принял 1 октября, сообщает его пресс-служба.

"[Сейм], вновь заявляя, что президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, что Латвия не признает результаты выборов, объявленные властями Беларуси, и что основанный на них мандат не может считаться демократически приобретенным и законным, не признает Александра Лукашенко законным президентом Беларуси", – говорится в документе.

Сейм осудил подавление белорусскими властями мирных протестов в стране и продолжающиеся репрессии и потребовал от властей Беларуси прекратить применение силы и нарушение прав человека.

Парламент также призвал Евросоюз ввести санкции против "любого лица, государственного учреждения, неправительственной организации или другого органа, ответственного за серьезные нарушения прав человека и злоупотребление властью".


23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.

Инаугурация прошла на фоне политического кризиса в Беларуси: с 9 августа в стране продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
 
Теги: Минск
 
 
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