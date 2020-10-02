Сейм Латвии не признал Лукашенко законным президентом









сообщает его пресс-служба. Сейм Латвии не признал Александра Лукашенко законным президентом Беларуси. Соответствующее заявление парламент страны принял 1 октября,его пресс-служба.





говорится в документе. "[Сейм], вновь заявляя, что президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, что Латвия не признает результаты выборов, объявленные властями Беларуси, и что основанный на них мандат не может считаться демократически приобретенным и законным, не признает Александра Лукашенко законным президентом Беларуси", –в документе.





Сейм осудил подавление белорусскими властями мирных протестов в стране и продолжающиеся репрессии и потребовал от властей Беларуси прекратить применение силы и нарушение прав человека.





Парламент также призвал Евросоюз ввести санкции против "любого лица, государственного учреждения, неправительственной организации или другого органа, ответственного за серьезные нарушения прав человека и злоупотребление властью".









23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.





Инаугурация прошла на фоне политического кризиса в Беларуси: с 9 августа в стране продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.





Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

