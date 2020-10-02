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Тихановская хочет привлечь Меркель к переговорам о новых выборах в Беларуси
Источник материала: Партизан
По словам Тихановской, к переговорам также должна быть подключена и Россия.
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что намерении приехать в Берлин в начале следующей недели с надеждой на поддержку канцлера Германии Ангелы Меркель в вопросе организации новых выборов в Беларуси, передает
"Мы обсудим с Ангелой Меркель ситуацию в Беларуси и возможность того, чтобы она исполнила посредническую роль в переговорах о новых выборах в Беларуси", - заявила Тихановская.
По ее словам, к переговорам также должна быть подключена и Россия.
Ранее во время дебатов в бундестаге 30 сентября Меркель пообещала, что Германия будет и впредь бороться за демократию и права человека, в частности в Беларуси.
"Германия не признает победы Лукашенко на выборах. Мы призываем его вступить в диалог со своим народом без вмешательства со стороны Востока или Запада. Федеральное правительство осуждает то, что ежедневно происходит в Беларуси – выхолащивание демократических процедур и насилие против оппозиции", – сказала она.
Напомним, 29 сентября президент Франции Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской, бывшим кандидатом в президенты Беларуси. Встреча состоялась в Вильнюсе, куда французский президент прибыл с официальным визитом. По данным AFP, встреча Макрона с Тихановской может расцениваться как демонстрация Парижем серьезной поддержки белорусской оппозиции.
23 сентября белорусский диктатор Лукашенко на церемонии "инаугурации" принял присягу "президента" Беларуси, которым он сам себя провозгласил с помощью подконтрольной Центральной избирательной комиссии. Украина, США и Евросоюз заявили, что не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
Ответом на незаконную инаугурацию Лукашенко стала «народная инаугурация» Тихановской. На улицы Минска в воскресенье вышли не менее 100 тысяч человек, Ирадиционные протестные акции проводились также в других белорусских городах.
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По словам Тихановской, к переговорам также должна быть подключена и Россия.
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