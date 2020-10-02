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Макрон объяснил, почему Лукашенко отсутствует в санкционном списке ЕС

02.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Александра Лукашенко нет в санкционном списке ЕС, поскольку это означало бы отказ от диалога с Беларусью.



Об этом он сказал на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС.

По словам Макрона, ЕС планирует начать диалог с Беларусью через ОБСЕ.

Кроме того, он от лица ЕС призвал Лукашенко принять меры по установлению доверия и освободить политических заключенных, особенно бывших кандидатов в президенты.

Президент Франции добавил, что если Лукашенко откажется от диалога, в его отношении также могут быть приняты санкции.

Ранее сообщалось, что Европейский союз согласовал санкции против Беларуси из-за фальсификаций выборов президента и массовых разгонов акций протеста.

В санкционный список попали 40 человек, Александра Лукашенко в нем не оказалось.

3 сентября Александра Лукашенко привели к присяге в качестве президента Беларуси на новый срок. При этом церемонию инаугурации не анонсировали.

Ряд стран, в том числе Словакия, Эстония, Литва, Германия, Чехия, Дания, Латвия, Польша, США и Канада признали Лукашенко нелегитимным. Украина также заявила, что «инаугурация» Александра Лукашенко не делает его законным президентом.
 
 
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Александра Лукашенко нет в санкционном списке ЕС, поскольку это означало бы отказ от диалога с Беларусью.
 
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