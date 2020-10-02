Премьер Польши представил план для Беларуси после Лукашенко

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий представил на саммите Евросоюза в четверг, 1 октября, "Экономический план для демократической Беларуси". Этот документ поддержали остальные три страны Вышеградской четверки, то есть Венгрия, Словакия и Чехия.





DW . "Время политических деклараций прошло, а началось время конкретных действий. Сейчас исторический момент, когда у белорусского общества появился шанс сделать цивилизационный прыжок к свободе и демократии. Только единая Европа может помочь им сделать этот прыжок", - говорится в резюме плана, имеющемся в распоряжении корреспондента

Безвиз для граждан Беларуси





В частности, документ предлагает запустить диалог о безвизовом режиме для граждан Беларуси - "как только ситуация позволит". Второй пункт - это инвестиции в инфраструктуру при содействии Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и Всемирного банка.





Также план предусматривает быстрое заключение соглашения "Приоритеты партнерства". Переговоры о нем ЕС и Беларусь вели уже несколько лет, но так и не смогли договориться до президентских выборов 9 августа, победителем которых был назван Александр Лукашенко. Брюссель результаты выборов не признал.









"Экономика Беларуси нуждается в секторальных и регуляторных реформах. ЕС должен содействовать этим реформам с помощью целенаправленных инструментов", - говорится в документе. Еще один его пункт - поддержка среднего и малого бизнеса. Для этого, в частности, предложено рассмотреть создание в ЕС специального фонда.

Источник DW в дипломатических кругах уточнил, что поскольку план предназначен для "демократической Беларуси", то одно из необходимых условий для его реализации - это проведение свободных и честных президентских выборов в стране.





Подготовка к Беларуси "после Лукашенко"





С похожей инициативой выступил и президент Литвы Гитанас Науседа: он призвал начать подготовку к "периоду после Лукашенко". А именно, литовский политик считает нужным расширить доступ для белорусского бизнеса на единый рынок ЕС, увеличить финансирование для Беларуси, а также пре ставить безвизовый режим для граждан страны.





"Но все это мы можем сделать лишь только если белорусское общество будет свободным и установит демократическую систему в стране", - подчеркнул Науседа.





Одной из главных тем саммита ЕС, проходящего 1-2 октября, является ситуация в Беларуси и санкции против ее властей в связи с фальсификацией результатов выборов и репрессиями против протестующих. Принятие ограничительных мер до последнего момента блокировал Кипр: в обмен на согласие на них он требовал введения санкций против Турции за разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря.