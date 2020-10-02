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Последствия ДТП на кольцевой: «Машина висит на деревьях, марку разобрать невозможно»

02.10.2020 09:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пользователь нашего форума с ником М@рле&ич сообщил о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось сегодня утром на Минской кольцевой автодороге, в районе микрорайона Ангарская. По предварительным данным, по крайней мере один легковой автомобиль вылетел с дороги в кювет. На месте находятся экстренные службы.

Авария произошла на внешнем кольце.

— Внешнее кольцо перед съездом на Липки. Машина висит на деревьях. Что-то красное, марку разобрать невозможно. Скорая и ГАИ на месте. Пробка от Шабанов, — рассказал наш читатель, видевший последствия ДТП.

Затор действительно серьезный, это подтверждается данными сервиса «Яндекс.Карты». Пробка растянулась от поворота на Липки до съезда на улицу Молодежную в Большом Стиклево.

(будет дополнено)

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Пользователь нашего форума с ником М@рле&ич сообщил о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось сегодня утром на Минской кольцевой автодороге, в...
 
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