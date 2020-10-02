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Netflix будет транслировать 4K HDR только для некоторых моделей «маков»

02.10.2020 09:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С выходом macOS Big Sur владельцы компьютеров Apple получат доступ к трансляциям Netflix в формате 4K HDR. Однако, как следует из документов, они будут доступны только на тех компьютерах, которые оборудованы чипом безопасности T2. Предположительно, это связано с возможностью использовать чип как сопроцессор, который поможет обрабатывать «тяжелый» контент.

В список компьютеров, которым будет доступен контент в формате 4K HDR, попали MacBook Pro 2018 года и новее, MacBook Air 2018 года и новее, Mac mini 2018, Mac Pro 2019, iMac Pro и iMac 2020 года. О том, как посмотреть, есть ли на вашем компьютере чип T2, описано на сайте Apple.

Помимо «правильного» «мака», потребуется подписка на премиум Netflix. Смотреть контент в высоком разрешении можно будет только через браузер Safari, следует из документов Netflix.

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С выходом macOS Big Sur владельцы компьютеров Apple получат доступ к трансляциям Netflix в формате 4K HDR. Однако, как следует из документов, они будут доступны только на тех...
 
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