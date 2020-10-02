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Mercedes Sprinter Classic больше не будут собирать в России
Источник материала: Onliner
Немецкая компания Mercedes объявила о завершении выпуска микроавтобусов в Нижнем Новгороде. Там собирали старое поколение Mercedes Sprinter, политкорректно называя его Classic. Как пишет
Стороны не сообщают подробностей контракта, но эксперты предполагают, что вряд ли Mercedes смог окупить €100 млн вложенных инвестиций в завод. Информацию о сворачивании проекта подтвердили и в ГАЗе. Фактически выпуск модели, которая на тот момент формировала основной объем продаж компании в сегменте легких коммерческих автомобилей в РФ, завершился еще в июле 2018 года. Daimler признал приостановку производства только в январе 2019 года, ссылаясь на сложности с комплектующими. В концерне тогда подчеркивали, что надеются на скорое возобновление производства. А в группе ГАЗ говорили, что на время паузы сотрудники отправлены в оплачиваемый отпуск.
Причиной остановки производства сейчас в «Мерседес-Бенц АГ» называют тот факт, что Sprinter Classic на текущий момент «не отвечает ожиданиям клиентов». На заводе работали сотрудники группы ГАЗ, в офисе — Daimler. «Мерседес-Бенц АГ» заявил, что рассматривает кандидатуры сотрудников проекта Sprinter Classic на открытые вакансии внутри компании. В ГАЗе отмечают, что компании пришлось сократить часть рабочих мест: «В отдельных случаях мы нашли возможность перевести людей на другие производственные проекты ГАЗа».
черный, внедорожник, бензин 4.7 л, автоматическая, полный привод
белый, микроавтобус, дизель 2.2 л, механическая, передний привод
голубой, седан, бензин 1.8 л, автоматическая, задний привод
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Немецкая компания Mercedes объявила о завершении выпуска микроавтобусов в Нижнем Новгороде. Там собирали старое поколение Mercedes Sprinter, политкорректно называя его Classic....
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