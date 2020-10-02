Mercedes Sprinter Classic больше не будут собирать в России

Источник материала: Onliner

Немецкая компания Mercedes объявила о завершении выпуска микроавтобусов в Нижнем Новгороде. Там собирали старое поколение Mercedes Sprinter, политкорректно называя его Classic. Как пишет «Коммерсантъ» , модель больше не отвечает требованиям покупателей.

Стороны не сообщают подробностей контракта, но эксперты предполагают, что вряд ли Mercedes смог окупить €100 млн вложенных инвестиций в завод. Информацию о сворачивании проекта подтвердили и в ГАЗе. Фактически выпуск модели, которая на тот момент формировала основной объем продаж компании в сегменте легких коммерческих автомобилей в РФ, завершился еще в июле 2018 года. Daimler признал приостановку производства только в январе 2019 года, ссылаясь на сложности с комплектующими. В концерне тогда подчеркивали, что надеются на скорое возобновление производства. А в группе ГАЗ говорили, что на время паузы сотрудники отправлены в оплачиваемый отпуск.

Причиной остановки производства сейчас в «Мерседес-Бенц АГ» называют тот факт, что Sprinter Classic на текущий момент «не отвечает ожиданиям клиентов». На заводе работали сотрудники группы ГАЗ, в офисе — Daimler. «Мерседес-Бенц АГ» заявил, что рассматривает кандидатуры сотрудников проекта Sprinter Classic на открытые вакансии внутри компании. В ГАЗе отмечают, что компании пришлось сократить часть рабочих мест: «В отдельных случаях мы нашли возможность перевести людей на другие производственные проекты ГАЗа».