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Евросоюз согласовал и утвердил санкционный черный список . В нем 40 белорусских чиновников
Источник материала: Myfin
«Мы решили имплементировать санкции, которые ранее разработали», – сказал Мишель в ночь на пятницу на пресс-конференции в Брюсселе после первого дня работы саммита Евросоюза.
Он не уточнил, кто именно войдет в санкционный список, однако пояснил, что в нем будет около 40 человек.
В список не вошел Александр Лукашенко
Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Александра Лукашенко нет в списке санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении мирных граждан в Беларуси.
«Лукашенко в списке нет», – сказал Мишель в ходе пресс-конференции после первого дня работы саммита Евросоюза. При этом он добавил, что ЕС будет следить да дальнейшим развитием ситуации в Беларуси.
Санкции начнут действовать в пятницу
Согласованные ЕС санкции против Беларуси вступят в силу сразу после запланированной на пятницу процедуры письменного утверждения, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.
«В пятницу пройдет процедура письменного утверждения», – сказал он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам первого дня саммита ЕС.
Мишель пояснил, что сразу после завершения этой процедуры ограничительные меры вступают в силу.
Что в итоге?
Санкции против Беларуси, кроме стран ЕС, уже ввели
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Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что главы государств и правительств 27 стран ЕС смогли договориться по санкционному списку за фальсификацию...
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