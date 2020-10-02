Евросоюз согласовал и утвердил санкционный черный список . В нем 40 белорусских чиновников

Источник материала: Myfin

Фото: president.gov.by

«Мы решили имплементировать санкции, которые ранее разработали», – сказал Мишель в ночь на пятницу на пресс-конференции в Брюсселе после первого дня работы саммита Евросоюза.



Он не уточнил, кто именно войдет в санкционный список, однако пояснил, что в нем будет около 40 человек.

В список не вошел Александр Лукашенко

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Александра Лукашенко нет в списке санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении мирных граждан в Беларуси.

«Лукашенко в списке нет», – сказал Мишель в ходе пресс-конференции после первого дня работы саммита Евросоюза. При этом он добавил, что ЕС будет следить да дальнейшим развитием ситуации в Беларуси.

Санкции начнут действовать в пятницу

Согласованные ЕС санкции против Беларуси вступят в силу сразу после запланированной на пятницу процедуры письменного утверждения, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

«В пятницу пройдет процедура письменного утверждения», – сказал он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам первого дня саммита ЕС.

Мишель пояснил, что сразу после завершения этой процедуры ограничительные меры вступают в силу.

Что в итоге?