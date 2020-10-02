ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евросоюз согласовал и утвердил санкционный черный список . В нем 40 белорусских чиновников

02.10.2020 09:51 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото: president.gov.by

«Мы решили имплементировать санкции, которые ранее разработали», – сказал Мишель в ночь на пятницу на пресс-конференции в Брюсселе после первого дня работы саммита Евросоюза.

Он не уточнил, кто именно войдет в санкционный список, однако пояснил, что в нем будет около 40 человек.

В список не вошел Александр Лукашенко

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Александра Лукашенко нет в списке санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении мирных граждан в Беларуси.

«Лукашенко в списке нет», – сказал Мишель в ходе пресс-конференции после первого дня работы саммита Евросоюза. При этом он добавил, что ЕС будет следить да дальнейшим развитием ситуации в Беларуси.

Санкции начнут действовать в пятницу

Согласованные ЕС санкции против Беларуси вступят в силу сразу после запланированной на пятницу процедуры письменного утверждения, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

«В пятницу пройдет процедура письменного утверждения», – сказал он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам первого дня саммита ЕС.

Мишель пояснил, что сразу после завершения этой процедуры ограничительные меры вступают в силу.

Что в итоге?

Санкции против Беларуси, кроме стран ЕС, уже ввели Великобритания и Канада. В США также готовится список лиц, против которых будут введены санкции.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что главы государств и правительств 27 стран ЕС смогли договориться по санкционному списку за фальсификацию...
 
Новости дня
Новости разные
 
Последствия ДТП на кольцевой: «Машина висит на деревьях, марку разобрать невозможно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика