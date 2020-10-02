Гном Гномыч 2: Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали родителями

Источник материала: Sputnik Беларусь

Звезды российского шоу-бизнеса Евгений Плющенко и Яна Рудковская снова стали родителями: второго общего ребенка звездам подарила суррогатная мать.

Напомним, что до встречи с Плющенко у Рудковской уже подрастали два сына от экс-супруга миллиардера. Фигурист также успел ощутить счастье отцовства: в 2006 году бывшая жена родила ему сына Егора. И казалось бы, что общий сын - Саша или Гном Гномыч, как называют его родители - последний ребенок звезд, но супруги преподнесли сюрприз всем поклонникам.

Рудковская и Плющенко снова стали родителями: у пары родился второй общий сын - Арсений. Мальчика родила суррогатная мать.

Пара рассекретила прибавление в семье в Instagram : на опубликованном снимке Плющенко держит новорожденного малыша, а по бокам сидят радостные Рудковская и Гном Гномыч.

Поклонники пары и звездные коллеги не перестают поздравлять пару с прибавлением в семье: теплые пожелания и лайки заполнили всю ленту комментариев.

К услугам суррогатного материнства Рудковская прибегла из-за медицинских показаний: звезда не могла выносить здорового ребенка, поэтому обратилась за помощью.

Напомним, что недавно Евгений Петросян впервые показал маленького сына . Ходили слухи, что его также родила суррогатная мать, но молодая жена сатирика опровергла все домыслы .

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