ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гном Гномыч 2: Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали родителями

02.10.2020 09:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Звезды российского шоу-бизнеса Евгений Плющенко и Яна Рудковская снова стали родителями: второго общего ребенка звездам подарила суррогатная мать.

© AP / Frank Augstein
Меган Маркл и принц Гарри захотели вернуться во дворец

Напомним, что до встречи с Плющенко у  Рудковской уже подрастали два сына от экс-супруга миллиардера. Фигурист также успел ощутить счастье отцовства: в 2006 году бывшая жена родила ему сына Егора. И казалось бы, что общий сын - Саша или Гном Гномыч, как называют его родители - последний ребенок звезд, но супруги преподнесли сюрприз всем поклонникам.

Рудковская и Плющенко снова стали родителями: у пары родился второй общий сын - Арсений. Мальчика родила суррогатная мать.

Пара рассекретила прибавление в семье в Instagram: на опубликованном снимке Плющенко держит новорожденного малыша, а по бокам сидят радостные Рудковская и Гном Гномыч.

Поклонники пары и звездные коллеги не перестают поздравлять пару с прибавлением в семье: теплые пожелания и лайки заполнили всю ленту комментариев.

К услугам суррогатного материнства Рудковская прибегла из-за медицинских показаний: звезда не могла выносить здорового ребенка, поэтому обратилась за помощью.

Напомним, что недавно Евгений Петросян впервые показал маленького сына. Ходили слухи, что его также родила суррогатная мать, но молодая жена сатирика опровергла все домыслы.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
37-летний фигурист и его 45-летняя жена-продюсер снова стали родителями. На этот раз пара прибегла к суррогатному материнству.
 
Новости дня
Новости разные
 
Netflix будет транслировать 4K HDR только для некоторых моделей «маков»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика