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Гном Гномыч 2: Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали родителями
02.10.2020 09:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Звезды российского шоу-бизнеса Евгений Плющенко и Яна Рудковская снова стали родителями: второго общего ребенка звездам подарила суррогатная мать.
© AP / Frank Augstein
Напомним, что до встречи с Плющенко у Рудковской уже подрастали два сына от экс-супруга миллиардера. Фигурист также успел ощутить счастье отцовства: в 2006 году бывшая жена родила ему сына Егора. И казалось бы, что общий сын - Саша или Гном Гномыч, как называют его родители - последний ребенок звезд, но супруги преподнесли сюрприз всем поклонникам.
Рудковская и Плющенко снова стали родителями: у пары родился второй общий сын - Арсений. Мальчика родила суррогатная мать.
Пара рассекретила прибавление в семье в
Поклонники пары и звездные коллеги не перестают поздравлять пару с прибавлением в семье: теплые пожелания и лайки заполнили всю ленту комментариев.
К услугам суррогатного материнства Рудковская прибегла из-за медицинских показаний: звезда не могла выносить здорового ребенка, поэтому обратилась за помощью.
Напомним, что недавно Евгений
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37-летний фигурист и его 45-летняя жена-продюсер снова стали родителями. На этот раз пара прибегла к суррогатному материнству.
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