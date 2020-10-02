ЕС введет санкции против 40 официальных лиц Беларуси. Лукашенко в этом списке нет

Источник материала: Ежедневник

Евросоюз со 2 октября введет санкции в отношении примерно 40 официальных лиц Беларуси, ответственных, по мнению сообщества, "за фальсификацию выборов и нарушение прав человека". Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы решили реализовать санкции, которые мы согласовали в августе», – сказал глава Евросовета. Он заявил, что в черный список вошли примерно 40 имен, отметив при этом, что президент Беларуси Александр Лукашенко пока не входит в список, передает ТАСС.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что ЕС не ввел санкций против Лукашенко, поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных.

Согласованные ЕС санкции против Беларуси вступят в силу сразу после запланированной на пятницу процедуры письменного утверждения, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

«В пятницу пройдет процедура письменного утверждения», - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам первого дня саммита ЕС.