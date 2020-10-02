Тональный крем «с интеллектом» от белорусского производителя и другие новинки месяца в нашей подборке

Источник материала: Tut.by

Традиционно публикуем подборку косметических новинок прошлого месяца и рассказываем, что из этого стоит вашего внимания, а на что лучше не тратить деньги. Все продукты из нашего обзора доступны для белорусов — онлайн или же онлайн. В большинстве это именно бюджетные средства, но в этом месяце мы внесли в подборку и пару более дорогих продуктов — чтобы у вас был выбор.

В этом месяце в продажу поступила новинка от BELOR DESIGN — тональный крем Nude Harmony. Производитель уверяет, что этот тон — стойкий, адаптируется под любой тип кожи (интеллектуал: одни участки матирует, а вторые — увлажняет) и защищает от ультрафиолета (правда, степень защиты не указана). Крем имеет покрытие средней плотности и бархатный финиш.

Представлен продукт в четырех оттенках.





Новое тональное средство вышло и у марки Белита-М. Тинт для лица Perfect nude skin также содержит защиту от солнца (SPF15), увлажняет и подходит для всех типов кожи. Покрытие у тинта максимально легкое. Вы точно оцените такой вариант, если постоянно куда-то спешите: подобный тон можно ровно нанести за считанные секунды — даже без кисти.

Средство представлено в одном оттенке — универсальном.





Не обошлось без тональных новинок и в премиум-сегменте: свежая версия тона Everlasting вышла у Clarins. Это перезапуск старого и любимого многими средства, но с уже более современной формулой. Новый Everlasting имеет покрытие от среднего к плотному и матовый финиш, стойко держится на коже и не пересушивает ее, как это делают многие матовые основы. Если вы любите неощутимые, но при этом кроющие тональные средства, этот продукт для вас.





Кстати, в пару к тональному крему Clarins запустили и одноименный консилер. Он также имеет матовый финиш и высокую степень покрытия — такую, что точно скроет синеву под глазами.





Новые автоматические карандаши-кайалы для глаз вышли у марки Белита. Производитель утверждает, что карандаши стойкие — продержатся на глазах до 12 часов — и не размазываются. Однако про водостойкость и то, выживет ли такой макияж в дождливый осенний день, ни слова.

Представлена новинка в семи оттенках: есть как базовые — коричневый, черный, так и яркие — например, баклажановый.





А вот новые кайалы от Luxvisage заявлены именно как влагостойкие. Правда, представлены они пока лишь в двух оттенках — ультрачерном и цвете горького шоколада.





У белорусского бренда Masstige появилась новая линейка Anti-Age на основе пептидов. В нее вошло несколько средств, но нас больше всего заинтересовала именно сыворотка-концентрат.

В составе — гиалуроновая кислота (увлажняет), ниацинамид (осветляет пигментацию), экстракт алоэ. И, конечно же, пептиды, которые стимулируют выработку коллагена и эластина, заставляют кожу активно обновляться и в целом работать.

Работают пептиды так же эффективно, как кислоты? Да, но в краткосрочной перспективе результат от их использования будет менее очевиден. С другой стороны, пептиды незаменимы для тех, кто плохо переносит кислоты и ретинол — обладательниц чувствительной, сухой кожи.





Интересные сыворотки для кожи головы вышли у бюджетного бренда The INKEY List (для белорусов он доступен онлайн). Нас, например, заинтересовала та, что с кофеином: она должна стимулировать кровообращение и тем самым ускорять рост волос. А если вы страдаете от перхоти, можно — но только после консультации дерматолога — присмотреться к варианту с салициловой кислотой: она помогает ускорить процесс обновления кожи и удалить мертвые частички.









Помните легендарную гелевую маску от Lumene? Компания выпустила ей напарницу — Fresh glow brightening gel mask с витамином С. Новинка призвана обновлять кожу (в составе также есть АНА-кислоты) и улучшать тон лица.





Доступна маска пока лишь онлайн.