Басков поделился впечатлениями о прошедшем матче «Динамо», где он был тренером

Источник материала: Tut.by

Глава наблюдательного совета минского «Динамо», председатель ФХБ Дмитрий Басков рассказал, как ему пришлось выступить в роли временно исполняющего обязанности главного тренера «зубров» в игре с рижским «Динамо» (матч команда проиграла по буллитам ).



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Подведите краткий итог матча с рижским «Динамо».

— Считаю, что могли и должны были побеждать в основное время. Понятно, что ребята на четвертый матч выездной серии и после длительных перелетов были уставшими. К тому же некоторым пришлось сыграть не на своей профильной позиции. Но надо поблагодарить команду и отдать должное игрокам: в этот тяжелый и стрессовый день они нашли в себе физические и моральные силы, все здорово отрабатывали в каждом моменте, не жалея себя. Конечно, нам не хватало двух защитников и всего тренерского штаба.

— Какие ваши личные ощущения?

— Я тот человек, который получает от хоккея, от любимого дела огромное удовольствие. Сегодняшний вечер запомню на всю свою жизнь. Провести матч в качестве тренера команды КХЛ — это непередаваемые эмоции.

— Дмитрий Юрьевич, мы знаем, что у вас была рабочая поездка в Ригу. Но вскоре у вас появилась еще одна задача. Как развивались события, что вынужденно выступили в роли тренера «Динамо»?

— Да, в четверг был на переговорах с представителями федерации хоккея Латвии и оргкомитетом чемпионата мира 2021 года. Вскоре поступили новости, что тренерский штаб «Динамо» по объективным причинам не сможет присутствовать на игре. Поэтому оперативно было принято совместное решение, что я на этом матче буду временно исполняющим обязанности главного тренера.

Можно сказать, что это счастливая случайность, совпадение, что я оказался в этот день в Риге и смог прийти на выручку, и мы вместе с Борисом Королем были рядом с командой во время игры. Хотя, конечно, жаль, что сложилась такая нестандартная ситуация, лучше бы ее не было.

— Участвовал ли тренерский штаб во главе с Крэйгом Вудкрофтом в управлении игрой?

— Мы общались только перед матчем. С командой тренерский штаб через zoom-конференции провел собрание, показал, как играть в большинстве и меньшинстве. Можно сказать, у меня была задача не испортить игру команды, в которой профессионалы делали свою работу.

— Многие отмечают, что благодаря яркой игре минское «Динамо» заслуженно идет среди лидеров Западной конференции. В завершившейся выездной серии команда набрала 7 очков из 8 возможных. Оцените начало сезона.

— До старта сезона мы говорили, что «Динамо» будет удивлять. Мы видели, что в команде хорошее сочетание молодости и опыта. 7 из 8 очков на выезде — это здорово, хороший результат. Если бы было 8 из 8 — супер. Я был бы счастлив от победы в своем первом матче в КХЛ.

Здесь же можно вспомнить, что еще пару месяцев назад многие не верили в «Динамо» и в нынешний тренерский штаб. Когда у нас были финансовые проблемы, хватало разговоров, что надо распустить команду и не участвовать в КХЛ. Но мы, несмотря на все это, нашли выход из сложной ситуации, сформировали состав команды и сейчас радуем болельщиков яркой и результативной игрой.

Здорово проявляют себя наши молодые игроки, настоящее и будущее сборной Беларуси. Отрадно, что и легионеры оправдывают доверие, помогают и в игре, и на тренировках передают свой опыт молодым, — сказал Басков.