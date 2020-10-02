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Volvo начала выпуск своей первой электрической модели

02.10.2020 10:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На заводе Volvo в бельгийском Генте стартовало серийное производство первого электромобиля марки — кроссовера XC40 Recharge P8.


Серийное производство электромобилей началось после окончания подготовительного периода, за время которого предприятие в Генте собрало ограниченное количество опытных экземпляров XC40 Recharge P8. Напомним, что «паркетник» представляет собой полностью электрическую версию кроссовера XC40, построенного на платформе CMA.


Разработанная совместно с Geely архитектура была адаптирована под использование электропривода. В частности, инженеры переработали и усилили конструкцию передней части машины, а батарея располагает защитным каркасом. На одной зарядке кроссовер способен проехать более 400 км (по стандарту WLTP). Суммарная отдача двух электродвигателей у XC40 Recharge P8 — 408 л. с.


Все XC40 Recharge P8, которые должны быть собраны в этом году, уже проданы, при этом модель остается открытой к заказу. В Европе поставки первых электромобилей Volvo покупателям планируются в конце октября. В Volvo рассчитывают, что к 2025 году 50% глобальных продаж компании придется на электромобили, а остальная часть — на гибриды.

 
 
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На заводе Volvo в бельгийском Генте стартовало серийное производство первого электромобиля марки - кроссовера XC40 Recharge P8.
 
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