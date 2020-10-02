У Плющенко и Рудковской родился второй ребенок

Источник материала: Tut.by

45-летняя Яна Рудковская и 37-летний Евгений Плющенко во второй раз стали родителями. Мальчик, которого назвали Арсением, появился на свет благодаря суррогатной матери. Этой радостной новостью Яна поделилась в своем инстаграме, опубликовав первое фото с новорожденным малышом, пишет spletnik.

— Теперь у меня четыре сына, и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко, — написала Рудковская в Instagram.

Счастливый отец Евгений Плющенко уже также поделился радостью по этому поводу в своем инстаграме. Он уточнил, что их второй сын появился на свет еще несколько дней назад — 25 сентября.

На скорое пополнение в семье продюсер намекала еще в своем недавнем интервью на YouTube-шоу «Алена, блин!». Тогда Рудковская не стала делиться подробностями из-за суеверий и лишь предложила всем поклонникам дождаться счастливого события.

— Я просто скажу — ждите, и мы ждем. Я просто человек суеверный, поэтому говорю — ждите. Мы действительно, наверное, первые так заявили, что прибегнем к услугам суррогатной матери в силу того, что у меня было несколько неудачных беременностей. Я говорю об этом открыто, потому что об этом нужно так говорить. Когда ты имеешь большое желание и у тебя есть возможности все-таки иметь еще детей, но ты не можешь сама выносить, то это единственный на сегодняшний день путь. Я боялась, что будет осуждение, а сейчас настолько пофиг… Если у меня будет такое счастье — еще один ребенок, а может, и не один, я буду очень-очень рада. Будем держать все пальчики, — сказала Яна.

Напомним, что малыш стал вторым общим ребенком для звездной пары: супруги также воспитывают семилетнего сына Сашу. От предыдущего брака с Виктором Батуриным у Рудковской есть двое сыновей, один из которых приемный — его биологической матерью является вторая жена Батурина Юлия Салтовец. У Евгения также есть 14-летний сын Егор от предыдущего брака с Марией Ермак.