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ЕС, наконец, начал наказывать санкциями тех, кто виновен в пытках и фальсификации выборов в Беларуси. Но есть «но»

02.10.2020 10:19 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня ночью стало известно, что на саммите ЕС лидеры стран согласовали введение санкций против беларуских чиновников. Санкции вступят в силу сегодня, 2 октября. Наконец-то! 

А что за «но»? 

Евросоюз намерен ввести санкции в отношении примерно 40 официальных лиц Беларуси, которые ответственны «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека» в Беларуси. Об этом сообщает ТАСС. 

Но! В этом списке Лукашенко не упоминается. Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил это решение так: включение так называемого президента в черный список позволит ему не выполнять требование Евросоюза начать диалог с КС и выпустить на свободу политзаключенных. «Это [санкции] дало бы Лукашенко законные основания отказаться от выполнения этих условий», — подчеркнул Макрон.

Говоря о введении санкций, глава Евросовета Шарль Мишель указал: «Мы настаиваем, что народ Беларуси имеет право определять свое будущее. И мы также намерены дальше прилагать все усилия для поддержки таких важных ценностей, как свобода прессы, свобода слова и гражданского общества».

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «те, кто ответственен за подавление демонстраций и оппозиции, не останутся безнаказанными».

А что за санкции? 

На сайте Евросовета опубликована резолюция по итогам саммита: 

«Европейский совет осуждает неприемлемое насилие со стороны беларуских властей против мирных демонстрантов, а также запугивание, произвольные аресты и задержания после президентских выборов, результаты которых совет не признает.

Евросовет полностью поддерживает демократическое право беларуского народа избирать своего президента путем новых свободных и справедливых выборов без внешнего вмешательства. 

Европейский совет призывает власти Беларуси положить конец насилию и репрессиям, освободить всех задержанных и политических заключенных, уважать свободу СМИ и гражданское общество, а также начать всеобъемлющий национальный диалог.

Европейский совет также призывает Европейскую комиссию подготовить комплексный план экономической поддержки демократической Беларуси».

 
 
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Сегодня ночью стало известно, что на саммите ЕС лидеры стран согласовали введение санкций против беларуских чиновников. Санкции вступят в силу сегодня, 2 октября....
 
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