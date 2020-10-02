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Зою Белохвостик увольняют из Академии искусств

02.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Народную артистку Беларуси Зоя Белохвостик увольняют из Академии искусств. Об этом звезда Купаловского театра сообщила TUT.BY.

Зою Белохвостик увольняют из Академии искусств
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
По словам Зои Валентиновны, в Академии искусств она являлась совместителем — преподавала на кафедре мастерства актера театрального факультета. На 0,5 ставкі она являлась художественным руководителем актерского курса.

— Напрыканцы кожнага навучальнага году мы падаем заявы. А потым нас заўсёды бяруць. Гэта звыклая завядзёнка. Але зараз мяне не прынялі [на аналагічную пасаду].

— З якой фармулёўкай?

— Мне наогул нічога не тлумачылі, бо мяне не выклікалі. Загадчыку кафедры майстэрства акцёра Вячаславу Паўлюцю патлумачылі так: «Ну вы же понимаете». У рэктараце яму сказалі: «Мы паважаем Зою Валянцінаўну, яна мудрая жанчына, яна зразумее».

— Вы застаецеся на кафедры шараговым выкладчыкам?

— Я не застаюся ні ў якой якасці. Мяне няма, ўсё.

— У вас няма педагагічнай нагрузкі?

— Так, так.

В ректорате Академии искусств отказались от комментариев.
 
 
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Народную артистку Беларуси Зоя Белохвостик увольняют из Академии искусств. Об этом звезда Купаловского театра сообщила TUT.BY.
 
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