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Зою Белохвостик увольняют из Академии искусств
Источник материала: Партизан
Народную артистку Беларуси Зоя Белохвостик увольняют из Академии искусств. Об этом звезда Купаловского театра сообщила
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
По словам Зои Валентиновны, в Академии искусств она являлась совместителем — преподавала на кафедре мастерства актера театрального факультета. На 0,5 ставкі она являлась художественным руководителем актерского курса.
— Напрыканцы кожнага навучальнага году мы падаем заявы. А потым нас заўсёды бяруць. Гэта звыклая завядзёнка. Але зараз мяне не прынялі [на аналагічную пасаду].
— З якой фармулёўкай?
— Мне наогул нічога не тлумачылі, бо мяне не выклікалі. Загадчыку кафедры майстэрства акцёра Вячаславу Паўлюцю патлумачылі так: «Ну вы же понимаете». У рэктараце яму сказалі: «Мы паважаем Зою Валянцінаўну, яна мудрая жанчына, яна зразумее».
— Вы застаецеся на кафедры шараговым выкладчыкам?
— Я не застаюся ні ў якой якасці. Мяне няма, ўсё.
— У вас няма педагагічнай нагрузкі?
— Так, так.
В ректорате Академии искусств отказались от комментариев.
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Народную артистку Беларуси Зоя Белохвостик увольняют из Академии искусств. Об этом звезда Купаловского театра сообщила TUT.BY.
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