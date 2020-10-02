Зою Белохвостик увольняют из Академии искусств

По словам Зои Валентиновны, в Академии искусств она являлась совместителем — преподавала на кафедре мастерства актера театрального факультета. На 0,5 ставкі она являлась художественным руководителем актерского курса.





— Напрыканцы кожнага навучальнага году мы падаем заявы. А потым нас заўсёды бяруць. Гэта звыклая завядзёнка. Але зараз мяне не прынялі [на аналагічную пасаду].





— З якой фармулёўкай?





— Мне наогул нічога не тлумачылі, бо мяне не выклікалі. Загадчыку кафедры майстэрства акцёра Вячаславу Паўлюцю патлумачылі так: «Ну вы же понимаете». У рэктараце яму сказалі: «Мы паважаем Зою Валянцінаўну, яна мудрая жанчына, яна зразумее».





— Вы застаецеся на кафедры шараговым выкладчыкам?





— Я не застаюся ні ў якой якасці. Мяне няма, ўсё.





— У вас няма педагагічнай нагрузкі?





— Так, так.





В ректорате Академии искусств отказались от комментариев.