ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Премьер Литвы: ситуация в Беларуси представляет угрозу для работающего там литовского бизнеса

02.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В связи с тем, что Беларусь в последнее время ужесточила требования к работе литовских автоперевозчиков, президент Литовской национальной ассоциации автоперевозок Linava Ромас Аустинскас говорит, что ситуация стабилизировалась. И все же часть потока грузов перевозчики стараются направлять через латвийско-российскую границу, в объезд Беларуси, пишет Delfi.lt.



— Работа на границе стабилизировалась, автомобили проверяются на границе и едут дальше, но на внутреннюю таможню их уже не направляют, — сказал BNS Аустинскас.

Генеральный секретарь Linava Зенонас Буйвидас сказал, что часть перевозчиков старается направлять грузовики через границу Латвии и России, в объезд Беларуси.

Однако, как сказал Буйвидас BNS, в таком случае «начинаются заторы на границе между Латвией и Беларусью».

Начальник Отдела превенции Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис в четверг сказал BNS, что ситуация на литовско-белорусской границе сейчас обычная.

Между тем на погранпереходе Терехово, что на латвийско-российской границе, сейчас ожидает около 200 грузовиков, однако это нормальная ситуация, говорит Мишутис, ссылаясь на данные латвийских пограничников.

Вместе с тем премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис признал, что ситуация в Беларуси представляет угрозу для работающего там литовского бизнеса.


— В случае с отдельными секторами эта угроза есть. Мы видим, что действует «традиционная» для Беларуси схема, когда в компанию приходит белорусский аналог нашей Службы расследования финансовых преступлений и выясняет, смотрит, может, какие-то налоги не заплатили. Мы все понимаем, кто и с какой целью послал. Это беспокоит, поскольку там бизнеса немало, у него могут возникнуть проблемы, — сказал в интервью Žinių radijаs Сквернялис.

Однако он повторил, что Беларуси невыгодно переориентировать свои грузы из Клайпедского порта в российские.

— Экономические параметры и в случае с сыпучими грузами, и в случае с нефтепродуктами (показывают), что Беларуси невыгодно переориентировать их в российские порты. Это был бы экономический крах, — сказал Сквернялис.

Александр Лукашенко угрожал, что Беларусь направит свои грузы из Клайпеды в российские порты и «закроет границу с Западом».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с тем, что Беларусь в последнее время ужесточила требования к работе литовских автоперевозчиков, президент Литовской национальной ассоциации...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕС, наконец, начал наказывать санкциями тех, кто виновен в пытках и фальсификации выборов в Беларуси. Но есть «но»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика