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В Смолевичском районе 10 дней ищут 16-летнюю девушку

02.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В агрогородке Юрьево Смолевичского района ушла из дома и пропала 16-летняя Карина Агафонова. Розыском девушки занялся поисково-спасательный отряд «Ангел».

Координатор ПСО «Ангел» Кристина Крук рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

- За помощью в розыске Карины к нам обратились сотрудники смолевичской милиции. Заявление о пропаже девушки в РОВД написала ее мать. Пока известно немного. 21 сентября около 09:00 Карина ушла из своего дома в агрогородке Юрьево, и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Есть версия, что девушка может находиться в Минске, но, впрочем, с тем же успехом она может быть в любом другом городе Беларуси или даже за пределами страны. Поэтому пока ищем свидетелей, чтобы очертить круг поиска.
 
Теги: Минск
 
 
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В агрогородке Юрьево Смолевичского района ушла из дома и пропала 16-летняя Карина Агафонова. Розыском девушки занялся поисково-спасательный отряд «Ангел».
 
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