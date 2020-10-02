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Азербайджан и Армения заявили о возобновлении боев в Карабахе

02.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минобороны Азербайджана заявило, что его военные заняли ряд стратегических высот на линии соприкосновения, а Минобороны Армении сообщило об очередных сбитых самолете и беспилотнике противника





В Нагорном Карабахе продолжились бои, военные Азербайджана заняли ряд стратегических высот на линии соприкосновения, сообщается на сайте Минобороны страны, передает РБК.

«Ночью и утром 2 октября боевые действия продолжались на различных направлениях фронта. На Агдаринском направлении наши войска освободили господствующие высоты противника вокруг [села] Мадагиза и контролируют этот пункт», — говорится в сообщении ведомства.

С полуночи до 7 утра военные уничтожили «пять бронетранспортеров и автомобилей, три объекта военной инфраструктуры и большое количество личного состава», указало Минобороны Азербайджана.

О том, что военные действия по всей линии соприкосновения огня в Нагорном Карабахе продолжились, сообщила и пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Около 06:55 подразделения ПВО армянских сил поразили вражеский самолет и беспилотник в северо-восточном направлении Арцаха. Боевые действия вдоль границы Арцаха продолжаются», — написала она в Facebook.

По данным Минобороны Нагорного Карабаха, за ночь ситуация в зоне конфликта существенно не изменилась. «На данном этапе военные операции были возобновлены по всем направлениям передовой», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Бои между Арменией и Азербайджаном возобновились утром 27 сентября. Обе страны ввели военное положение и обвинили друг друга в наступлении и атаках на мирных жителей.

Армения считает, что в боях на стороне Азербайджана участвует Турция, которая якобы поддерживает его военными специалистами, наемниками и техникой, например истребителями F-16. Баку и Анкара эти обвинения опровергли.

Противостояние из-за Нагорного Карабаха продолжается между Азербайджаном и Арменией почти 30 лет. Регион, который преимущественно населяют армяне, в 1991 году провозгласил независимость от Азербайджана. Тот в 1992–1994 годы пытался вернуть Нагорный Карабах под свой контроль, однако в результате страны договорились о прекращении огня. Баку самопровозглашенную республику не признает.
 
 
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Минобороны Азербайджана заявило, что его военные заняли ряд стратегических высот на линии соприкосновения, а Минобороны Армении сообщило об очередных сбитых...
 
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