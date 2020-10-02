«Моему Учителю»: волонтеры в Минске организовали бесплатную отправку открыток педагогам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Благотворительную акцию ко Дню учителя запустили волонтеры движения «Доброе сердце» в Минске. В рамках нее можно бесплатно отправить открытки своим педагогам, сообщает «МИР 24».

«Для меня мой классный руководитель была как вторая мама . Я искренне поздравила ее с профессиональным праздником. На данный момент она уже является заместителем директора в моей школе. Пожелала ей самого главного, что сейчас очень важно, – крепкого здоровья», – сказала координатор проектной деятельности Минской городской организации БРСМ Илона Илларионова.

Организаторы подготовили около тысячи открыток с хештегом «Моему Учителю». Подписать их можно будет сегодня до конца рабочего дня в любом крупном торговом центре и на Главпочтамте.