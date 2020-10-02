ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Моему Учителю»: волонтеры в Минске организовали бесплатную отправку открыток педагогам

02.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Благотворительную акцию ко Дню учителя запустили волонтеры движения «Доброе сердце» в Минске. В рамках нее можно бесплатно отправить открытки своим педагогам, сообщает «МИР 24».

«Для меня мой классный руководитель была как вторая мама. Я искренне поздравила ее с профессиональным праздником. На данный момент она уже является заместителем директора в моей школе. Пожелала ей самого главного, что сейчас очень важно, – крепкого здоровья», – сказала координатор проектной деятельности Минской городской организации БРСМ Илона Илларионова.

Организаторы подготовили около тысячи открыток с хештегом «Моему Учителю». Подписать их можно будет сегодня до конца рабочего дня в любом крупном торговом центре и на Главпочтамте.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подписать их можно будет сегодня до конца рабочего дня в любом крупном торговом центре и на Главпочтамте.
 
Новости дня
Новости разные
 
Доллар и евро плавно растут после падения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика