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«Моему Учителю»: волонтеры в Минске организовали бесплатную отправку открыток педагогам
02.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Благотворительную акцию ко Дню учителя запустили волонтеры движения «Доброе сердце» в Минске. В рамках нее можно бесплатно отправить открытки своим педагогам, сообщает «МИР 24».
«Для меня мой
Организаторы подготовили около тысячи открыток с хештегом «Моему Учителю». Подписать их можно будет сегодня до конца рабочего дня в любом крупном торговом центре и на Главпочтамте.
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Подписать их можно будет сегодня до конца рабочего дня в любом крупном торговом центре и на Главпочтамте.
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