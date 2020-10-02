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Доллар и евро плавно растут после падения

02.10.2020 10:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Не успели технички прибраться после вчерашнего разгрома на Белорусской валютно-фондовой бирже — забрезжил рассвет. Время устраивать новые торги... Белорусский рубль отчаянно (и толком неясно, какой ценой) пытается подняться хотя бы к уровню последнего своего относительно резкого падения (22 сентября), до него около 3 копеек.

С утра доллар осторожно прибавил 0,46 копейки. Курс пока — 2,6065 рубля.

У евро плюс 0,59 копейки. Покупается и продается по 3,06.

Российский рубль подешевел на 1,49 копейки, его сотня торгуется по 3,35 белорусского.

В четверг доллар потерял 2,17 копейки и стал стоить 2,6019 рубля. Евро подешевел на 1,86 копейки, до 3,0541. Российский рубль прибавил 3,06 копейки, поднявшись до 3,3649 белорусского за сотню.

 
 
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Не успели технички прибраться после вчерашнего разгрома на Белорусской валютно-фондовой бирже — забрезжил рассвет. Время устраивать новые торги... Белорусский...
 
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