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Доллар и евро плавно растут после падения
Источник материала: Onliner
Не успели технички прибраться после вчерашнего разгрома на Белорусской валютно-фондовой бирже — забрезжил рассвет. Время устраивать новые торги... Белорусский рубль отчаянно (и толком неясно, какой ценой) пытается подняться хотя бы к уровню последнего своего относительно резкого падения (22 сентября), до него около 3 копеек.
С утра доллар осторожно прибавил 0,46 копейки. Курс пока — 2,6065 рубля.
У евро плюс 0,59 копейки. Покупается и продается по 3,06.
Российский рубль подешевел на 1,49 копейки, его сотня торгуется по 3,35 белорусского.
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Не успели технички прибраться после вчерашнего разгрома на Белорусской валютно-фондовой бирже — забрезжил рассвет. Время устраивать новые торги... Белорусский...
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