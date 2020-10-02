В Минске появилась аэротруба белорусского производства. В ближайший месяц будет действовать скидка (видео)

Источник материала: Onliner

Возле ТЦ Diamond City запустили новую аэротрубу, которая была разработана белорусскими мастерами. Владельцы аттракциона обещают, что цены на полеты будут ниже, чем у конкурентов. Посмотрели, как все это выглядит.

Высота новой установки — тринадцать метров, диаметр летной зоны — три. Внизу установлено два мощных электродвигателя, которые позволяют добиться скорости потока до 280 км/ч. Правда, максимальная скорость нужна только для опытных пользователей.













Александр Безрукавый, владелец аттракциона, говорит, что стоит такой аппарат довольно много — «как квартира, машина и еще квартира и машина», — улыбается минчанин.













До конца октября бизнесмен обещает скидки — минута будет стоить 15 рублей. Минимальное время полета 2 минуты. В будущем цена, судя по всему, вырастет.















С гостями, не имеющими опыта, будет летать инструктор. Перед началом все посетители в обязательном порядке должны надеть специальный костюм и шлем. К полету не допускаются дети до 4 лет, беременные, а также люди, имеющие проблемы с позвоночником или сердцем, травмы и переломы.















Сегодня аэротруба уже работает. Она открыта с 10 до 22 каждый день.