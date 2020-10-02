Активистов Андрея Войнича и Евгения Афнагеля обвиняют в участии в массовых беспорядках

Двум активистам кампании «Европейская Беларусь» Андрею Войничу и Евгению Афнагелю предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках), сообщает телеграм-канал кампании.



Евгений Афнагель

Санкция статьи, которая им инкриминируется, предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. На данный момент активисты находятся в СИЗО № 1 в Минске.

Еще один активист кампании Павел Юхневич остается под стражей, вероятно, ему также предъявлено обвинение.

Напомним, 25 сентября были жестко задержаны пятеро активистов «Европейской Беларуси» Егор Литвинко, Андрей Войнич, Анастасия Кирик, Павел Юхневич и Евгений Афнагель. Их задержали в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 293 УК. Три активиста — Войнич, Юхневич, Афнагель — сразу были помещены в изолятор на Окрестина, а через несколько дней — в СИЗО № 1 в Минске, где находятся и до настоящего момента. Анастасию Кирик и Егора Литвинко отпустили под подписку о невыезде.