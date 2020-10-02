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Правозащитник о помощи Кремля Лукашенко: один авторитарный режим всеми силами поддерживает другой

02.10.2020 10:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Глава лишенного властями регистрации правозащитн6ого центра «Весна» Алесь Беляцкий прокомментировал проект закона, который одобрил Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси».

Правозащитник о помощи Кремля Лукашенко: один авторитарный режим всеми силами поддерживает другой
Фото пресс-службы Кремля

Как отметил лидер республиканцев в комитете Майкл Маккол, документ в том числе «посылает недвусмысленный сигнал белорусскому диктатору и тем, кто его поддерживает в Кремле, сигнал о том, что Соединенные Штаты никогда не примут нелегитимную власть Лукашенко и не допустят, чтобы суверенитет Беларуси был передан в руки России против воли белорусского народа», передает «ГА».

По словам Беляцкого, все изложенное в проекте закона «разумно и правильно». По его оценке, в документе верно расставлены акценты на грубейших нарушениях прав человека в Беларуси и геополитической ситуации в связи событий в республике.

«Конечно, Россия сейчас очень сильно стремится повлиять на развитие событий в Беларуси. И та поддержка, которую Путин оказывает непосредственно Лукашенко, естественно, влияет на нашу внутреннюю обстановку. Сегодня организована массированная помощь режиму — финансовая, политическая и милитаризированная. У нас идут бесконечные военные учения, и российские войска практически не вылезают из Беларуси», — подчеркнул правозащитник.

Кроме того вскоре после президентских выборов 9 сентября в Кремле заявили о введении «в случае необходимости» на территорию Беларуси неких российских подразделений силовиков, напомнил правозащитник: «Как можно понять, в помощь нашим чернорубашечникам», которые издевались над людьми, пытали их. Поэтому это, разумеется, реальная угроза для суверенитета страны и демократии. Российский режим, к сожалению, авторитарный. И здесь получается, что один авторитарный режим всеми возможными силами поддерживает другой».

Ожидается, что «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси» может быть принят уже сегодня.

 
 
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Глава лишенного властями регистрации правозащитн6ого центра «Весна» Алесь Беляцкий прокомментировал проект закона, который одобрил Комитет по иностранным делам...
 
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