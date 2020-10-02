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В подвале гомельской многоэтажки обнаружили разлитую ртуть
Источник материала: Навiны
В Гомеле сотрудники МЧС выезжали по вызову в жилой многоквартиный дом на улице Ильича, 91.
Как сообщается, накануне днем здесь при проведении ремонтных работ была обнаружена разлитая ртуть.
Спасателями собраны 1,3 килограмма опасного вещества и ртутьсодержащих отходов, проведены демеркуризационные работы. Пострадавших нет.
Ртуть изъята для дальнейшей утилизации.
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В Гомеле сотрудники МЧС выезжали по вызову в жилой многоквартиный дом на улице Ильича, 91.
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