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В подвале гомельской многоэтажки обнаружили разлитую ртуть

02.10.2020 10:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Гомеле сотрудники МЧС выезжали по вызову в жилой многоквартиный дом на улице Ильича, 91.

В подвале гомельской многоэтажки обнаружили разлитую ртуть
Фото носит иллюстративный характер

Как сообщается, накануне днем здесь при проведении ремонтных работ была обнаружена разлитая ртуть.

Спасателями собраны 1,3 килограмма опасного вещества и ртутьсодержащих отходов, проведены демеркуризационные работы. Пострадавших нет.

Ртуть изъята для дальнейшей утилизации.

 
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В Гомеле сотрудники МЧС выезжали по вызову в жилой многоквартиный дом на улице Ильича, 91.
 
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