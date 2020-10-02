Вторая оценка Белстата: ВВП во втором квартале снизился на 3,3%

Согласно второй оценке Национального статистического комитета, ВВП Беларуси во втором квартале 2020 года снизился на 3,3% и составил 33,6 млрд рублей.





Белстат осуществил вторую оценку ВВП за второй квартал тремя методами (производственным, использования доходов и формирования ВВП по источникам доходов).

«Публикуемые данные основаны на официальной статистической информации (агрегированных и экстраполированных первичных статистических данных), административных данных Министерства финансов об исполнении бюджета, актуализированных данных платежного баланса Национального банка Республики Беларусь и других», — пояснили в статистическом ведомстве.

Предыдущая оценка ВВП производственным методом являлась предварительной, поскольку основывалась на оперативной информации статистических обследований, экспертных оценках и косвенных расчетах, отметили в Белстате.

В январе 2020 года к аналогичному периоду 2019-го снижение ВВП составило 1,9%, в январе—феврале — 0,6%, январе—марте — 0,2%, январе—апреле — 1,3%, январе—мае — 1,8%, январе—июне — 1,7%, январе—июле — 1,6%, январе—августе — на 1,3%.

Официальный прогноз властей на 2020 год предусматривает рост ВВП на 2,8%.

«Ожидается снижение ВВП Беларуси на 3,5% в 2020 году и рост на 1% в 2021 году», — говорится в последнем обзоре ЕБРР. При этом экономисты банка видят в Беларуси «серьезные риски ухудшения ситуации, связанные с пандемией и политическими потрясениями».