ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пора записывать в plus size? В сети раскритиковали располневшую Ирину Шейк

02.10.2020 10:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская супермодель Ирина Шейк попала в объективы папарацци и шокировала общественность: поклонники не узнали располневшую фигуру звезды.

© AP / Matt Sayles
Адель похудела еще на 10 килограммов и шокировала поклонников

На днях бывшая возлюбленная Роналду и Брэдли Купера попала в объективы фотографов во время съемки для журнала Vogue в Италии. Модель сменила несколько разных образов, позируя у воды в черном боди и сапогах-ботфортах, а также в коротком топе и облегающей юбке. Откровенные наряды и гримерка прямо на берегу озера Комо, обратили внимание на изменения в фигуре Шейк.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают новые кадры со съемок Ирины Шейк: поклонники раскритиковали располневшую фигуру звезды.

На одной из фотографий отчетливо видно, что из-за своих форм модель не смогла застегнуть молнию на юбке, а верхняя часть наряда выглядела нереалистично узкой.

"Ее тело больше, чем дизайнерские наряды"; "Шейк пора записывать в plus size?"; "Даже модели не могут застегнуть юбку"; "Ира, не ешь булки", - прокомментировали фанаты.

Напомним, что недавно новая девушка Брэда Питта удивила поклонников: Николь Потуральски сравнили с Ириной Шейк.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кадры из новой фотосессии экс-возлюбленной Брэдли Купера вызвали шквал критики преданных поклонников и просьбы отказаться от булочек.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Моему Учителю»: волонтеры в Минске организовали бесплатную отправку открыток педагогам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.10.2020
Mir24.TV Belarus
02.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика