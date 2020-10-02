Пора записывать в plus size? В сети раскритиковали располневшую Ирину Шейк

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская супермодель Ирина Шейк попала в объективы папарацци и шокировала общественность: поклонники не узнали располневшую фигуру звезды.

На днях бывшая возлюбленная Роналду и Брэдли Купера попала в объективы фотографов во время съемки для журнала Vogue в Италии. Модель сменила несколько разных образов, позируя у воды в черном боди и сапогах-ботфортах, а также в коротком топе и облегающей юбке. Откровенные наряды и гримерка прямо на берегу озера Комо, обратили внимание на изменения в фигуре Шейк.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают новые кадры со съемок Ирины Шейк: поклонники раскритиковали располневшую фигуру звезды.

На одной из фотографий отчетливо видно, что из-за своих форм модель не смогла застегнуть молнию на юбке, а верхняя часть наряда выглядела нереалистично узкой.

"Ее тело больше, чем дизайнерские наряды"; "Шейк пора записывать в plus size?"; "Даже модели не могут застегнуть юбку"; "Ира, не ешь булки", - прокомментировали фанаты.

Напомним, что недавно новая девушка Брэда Питта удивила поклонников: Николь Потуральски сравнили с Ириной Шейк .

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