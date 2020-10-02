Будут ловить на скорость: ГАИ Гомельщины усиленно отработает дорогу Р-43

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 окт - Sputnik. Госавтоинспекция совместно со спецподразделением "Стрела" в пятницу и выходные проведет массированную отработку автодороги Р-43 "Граница Российской Федерации -Кричев - Бобруйск - Ивацевичи", об этом участников дорожного движения предупредили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники Госавтоинспекции с 2 по 4 октября организует гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением Правил дорожного движения на дороге Р-43. В первую очередь, инспекторы будут обращать внимание на поведение водителей.

"Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов нарушений водителями транспортных средств установленных скоростных режимов, обгона либо выезда на полосу встречного движения, правил перевозки пассажиров, в особенности несовершеннолетних, выявлению и отстранению от управления водителей в состоянии опьянения, лишенных или не имеющих права управления", - рассказали в ГАИ.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции обратят внимание на то, как выполняют требования ПДД пешеходы и велосипедисты, поскольку они часто становятся жертвами ДТП из-за того, что нарушают правила.