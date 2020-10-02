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Лукашенко занял второе место в Топ-10 самых упоминаемых персон в российских СМИ

02.10.2020 11:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Президент Беларуси Александр Лукашенко занял второе место в Топ-10 самых упоминаемых персон в российских СМИ по итогам сентября, уступив Владимиру Путину. Таковы данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН).

Месяцем ранее Лукашенко занимал первое место. Теперь оно принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, с 267 тыс. 879 ссылками.

Одну позицию "отыграл" оппозиционный политик Алексей Навальный, переместившись с четвертого на третье место: история с его предполагаемым отравлением 20 августа продолжает обсуждаться в СМИ (124 тыс. 478 упоминаний).

По итогам сентября президент США Дональд Трамп занял четвертую строчку рейтинга, у него 89 тыс. 499 упоминаний. На пятой позиции рейтинга закрепился премьер-министр РФ Михаил Мишустин (57 тыс. 495 ссылок).

Далее в топ-10 самых интересных прессе персон следуют мэр Москвы Сергей Собянин (53 тыс. 740 упоминаний), украинский президент Владимир Зеленский (49 тыс. 447), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (48 тыс. 950).

Глава МИД РФ Сергей Лавров (30 тыс. 347 ссылок) и канцлер ФРГ Ангела Меркель (29 тыс. 944 ссылки) заняли оставшиеся девятую и десятую строчки рейтинга СКАН.

Покинули топ-10 лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и кандидат в президенты США от демократической партии Джозеф Байден.

Значение рейтинга СКАН определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов, передает "Интерфакс".

 
Теги: Новости
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко занял второе место в Топ-10 самых упоминаемых персон в российских СМИ по итогам сентября, уступив Владимиру Путину. Таковы...
 
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