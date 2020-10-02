Снова групповое изнасилование и смерть жертвы в Индии. На этот раз случай всколыхнул всю страну

Источник материала: Tut.by

В Индии было совершено очередное жестокое преступление, которое повлекло смерть женщины. 19-летнюю девушку, принадлежащую к касте «неприкасаемых» изнасиловали четверо мужчин. Родственники нашли ее в поле около дома — обнаженной, истекающей кровью и парализованной. Через две недели после трагедии, 29 сентября, она скончалась в больнице. Об этом сообщают AP NEWS.

Преступники были задержаны, однако это не успокоило народный гнев. Несколько сотен протестующих, которые отстаивают права «неприкасаемых», а также обычные женщины, которые устали жить под угрозой насилия, вышли на улицы Нью-Дели с требованиями защитить индианок от произвола и казнить преступников. Протестующие держали плакаты, призывающие остановить насилие, и скандировали лозунги против премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Власти попытались подавить протест: несколько женщин были задержаны и арестованы. Однако протесты продолжаются — и вот почему: Индия одна из самых опасных стран для женщин.



Фото: Reuters / Снимок носит иллюстративный характер

Напомним, что аналогичный случай насилия и убийства, преданный огласке, произошел в 2012-ом году. 23-летняя девушка возвращалась из кинотеатра, куда ходила со своим молодым человеком. Молодая пара ехала вместе в автобусе, где они и подверглись нападению. Шестеро мужчин избили и изнасиловали девушку, после чего бросили ее на дороге истекать кровью. Парень девушки, который попытался ее защитить, получил серьезные увечья и черепно-мозговую травму, однако остался в живых. А вот девушка умерла из-за несовместимых с жизнью повреждений внутренних органов. Преступников, виновных в её смерти, казнили только в этом, 2020-ом, году.

Недавние трагедии: изнасилование и смерть 13-летней из касты неприкасаемых, а также сожжение 23-летней изнасилованной, которая собиралась сообщить о преступлении в полицию.



Фото: Reuters / Фото носит иллюстративный характер

И это лишь те случаи, которые получают огласку. По правительственным данным, опубликованным в январе 2018-го года, в Индии было изнасиловано 33 977 женщин. Это значит, что изнасилование в стране происходит каждые 15 минут, и его жертвами ежедневно становятся 93 женщины. При этом авторы исследования просят учесть, что далеко не каждая жертва находит в себе мужество рассказать об этом.