На МКАД Volvo вылетела в кювет, врезалась в дерево и перевернулась

Источник материала: Tut.by

Пассажир легковушки пострадал в аварии, которая произошла утром 2 октября в столице, сообщили в ГАИ.





Предварительно установлено, что 26-летний водитель Volvo ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Байкальской в направлении улицы Илимской во второй полосе. На 7-м километре при перестроении в первую полосу он не справился с управлением, в результате чего автомобиль ушел в занос, выехал за пределы дороги, перевернулся и врезался в дерево.

В аварии пострадал 25-летний пассажир легковушки. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.