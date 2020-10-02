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На МКАД Volvo вылетела в кювет, врезалась в дерево и перевернулась
Источник материала: Tut.by
Пассажир легковушки пострадал в аварии, которая произошла утром 2 октября в столице,
Предварительно установлено, что 26-летний водитель Volvo ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Байкальской в направлении улицы Илимской во второй полосе. На 7-м километре при перестроении в первую полосу он не справился с управлением, в результате чего автомобиль ушел в занос, выехал за пределы дороги, перевернулся и врезался в дерево.
В аварии пострадал 25-летний пассажир легковушки. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.
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В аварии пострадал 25-летний пассажир легковушки. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.
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