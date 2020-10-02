Бывает ли недержание мочи у женщины нормой? Гинеколог отвечает на деликатные вопросы

Источник материала: Tut.by

«Почему-то принято думать, что недержание мочи — это удел бабушек, а молодых женщин не касается. Но это не так», — рассказывает врач-гинеколог Яна Голуб. В каких случаях возможно непроизвольное выделение мочи и почему с ним часто сталкиваются женщины? Врач отвечает на шесть деликатных вопросов.

Яна ГолубВрач- гинеколог первой категории медицинского центра «Конфиденс» Врач-первой категории медицинского центра «Конфиденс»

Что такое недержание мочи с точки зрения физиологии?

Это непроизвольное и неконтролируемое выделение любого количества мочи. Недержание может быть стрессовым или вызванным патологией мочевого пузыря (например, его гиперактивностью), может быть комбинированным.

У женщин часто встречается именно стрессовое недержание: оно связано с нагрузками, которые действуют на организм как провоцирующий (стрессовый) фактор. Например, это может быть выделение мочи во время занятий спортом (бег, прыжки) либо при кашле, чихании. Физиологически такое недержание связано с тем, что у женщины по разным причинам расслабляются связки и мышцы, удерживающие матку, мочевой пузырь, происходят анатомические изменения.

Почему у женщин появляется стрессовое недержание?

Причин может быть много — от заболеваний нервной системы до соматических патологий. Чаще всего механизм изменений запускается после родов. Первые пару месяцев недержание может быть вариантом нормы — организм приходит в себя, мышцы и связки восстанавливаются. Но если у женщины есть генетическая предрасположенность, она допускает ошибки в послеродовом восстановлении (например, практикует слишком рано физические нагрузки, поднимает тяжести), то недержание может остаться и со временем прогрессировать.

Еще одна частая причина — возрастные гормональные изменения: половые гормоны оказывают влияние не только на кожу и ее эластичность, но и на все другие ткани организма — связки, мышцы: они тоже расслабляются, становятся более дряблыми. Кроме того, со временем нарушается анатомия тазовых органов — матки, уретры, мочевого пузыря. Сопутствующими факторами будут избыточный вес, все то, что повышает внутрибрюшное давление — хронические заболевания, которые сопровождаются кашлем, физические нагрузки (особенно на пресс), поднятие тяжестей, сидячая работа.

Недержание мочи иногда может сопровождаться тянущими болями внизу живота, дискомфортом во время полового акта, снижением чувствительности, ощущением опущения влагалища или наличия в нем воздуха.



Фото: Maddi Bazzocco, unsplash.com

А если выделяется совсем немного мочи? Это может быть нормой?

Нет. Недержание у женщины может проявляться в легкой форме: у кого-то только при беге или прыжках, у кого-то только при чихании. Но такие проявления — это тревожный сигнал: даже если женщина приспособится и начнет носить прокладки, перестанет бегать, прыгать, со временем недержание будет становиться более выраженным и появляться не только при кашле, чихании, но и, например, при быстрой ходьбе.

Отклонением от нормы считается и произвольное выделение мочи уже после мочеиспускания, когда выделяется, как некоторые пациентки говорят, несколько капель. Если этот процесс неконтролируемый — нужно обратиться к врачу.

Выделение мочи во время секса — это нормально?

Половой акт — это нагрузка, которая может провоцировать недержание мочи. Если недержание замечалось еще и при беге, кашле, быстрой ходьбе, то, скорее всего, все это стрессовое недержание. Однако если неконтролируемое выделение мочи есть только во время секса, то, возможно, это такая форма женского оргазма.

Если меньше пить, то проблема решится?

С объемом поступаемой жидкости стрессовое недержание никак не связано. Меньше пьют для того, чтобы меньше вырабатывалось мочи, но это нефизиологично и вредно для организма.

Лечится ли стрессовое недержание?

Да. Но важно дифференцировать с помощью врача-уролога или гинеколога, о каком недержании идет речь. Нестрессовое недержание мочи лечится приемом препаратов, которые снимают повышенный тонус гладкой мускулатуры мочевого пузыря, лечение легкой и средней степени тяжести стрессового — можно лечить разными методами.

Сегодня в эстетической гинекологии применяют лазер, гиалуроновую кислоту, плазмотерапию и интимный фитнес по разработанной с тренером или гинекологом программе с использованием тренажеров. Для женщин, которые не хотят делать упражнения, есть процедуры на электромагнитном кресле, с помощью которых можно подкачать мышцы тазового дна. Если слишком выраженная степень недержания, прибегают к оперативному лечению.

В любом случае вариант лечения определяет врач после осмотра, УЗИ и исследований мочи, которые помогают исключить вероятность хронической инфекции мочевыводящих путей.